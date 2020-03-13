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投資人心情大洗三溫暖 這幾檔從跌停到翻紅震幅大

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
投資人心情大洗三溫暖 這幾檔從跌停到翻紅震幅大。 圖／聯合報系資料照片
投資人心情大洗三溫暖 這幾檔從跌停到翻紅震幅大。 圖／聯合報系資料照片

台股今(13)日大震盪，盤中一度重挫786點，終場則是收在10,128.87點，下跌293.45點，統計上下震盪幅度前十大個股中(成交量逾千張)，鈊象以震幅18.03%居冠、其次為金像電(2368)震幅達17.84%，另外，緯穎等7檔個股更是由跌停打開後翻紅，收盤漲幅2.24~7.88%，股價震盪投資人心情也隨著大洗三溫暖。

美股周四重挫，道瓊工業指數重挫2,352點，台股今日開低一度摜破萬點，下滑至9,636.15點，大跌786.17點，午盤過後買盤鎖定權值股進攻，股王大立光翻紅，台積電、鴻海跌幅收斂，指數往上急攻，重新站上萬點大關，終場以10,128.87點作收，下跌293.45點，跌幅2.82%，成交量3,021.82億元，周線翻黑，本周指數下跌1,192.94點，跌幅10.54%。

台股今日指數大跌，盤面上一片綠油油，但在午盤過後，跌幅急速縮小，不少個股也隨著大盤反攻，統計今日上下震盪幅度前十大個股(濾除成交量不到1,000張者)依序是鈊象、金像電、緯穎、瑞祺電通、茂林-KY、圓展、穩懋、博智、原相、聯發科等，震幅超過12%。

其中緯穎、瑞祺電通、茂林-KY、圓展、穩懋、博智、原相等7家公司，早盤都曾重挫至跌停，但隨著大盤跌勢縮小，不僅是打開跌停，甚至以紅盤作收，股價震盪下，投資人心情也好像洗三溫暖一般。

鈊象2月營收6.27億元，月增1.82%，年增97%，連兩個月改寫單月營收新高；累計前二月營收12.43億元，年增101.3%，今年持續增加行動遊戲業務占比，且衝刺海外市場，外資今日買超34張，投信買超393張，自營商買超154張，合計三大法人買超581張，股價今日開低收最高，以570元作收，漲幅8.77%。

金像電2月營收16.69億元，月增15.47%，年增48.73%，累計前二月營收31.15億元，年增9.93%，外資今日賣超14,657張，連二賣，投信買超5,258張，近20個交易日買超居多，合計買超43,896張，自營商賣超210張，合計三大法人今日賣超9,609張，今日股價開低走高攻上漲停21.85元作收。

緯穎2月營收118.58億元，月減4.5%，年增6.2%，累計前二月營收242.79億元，年減8%，受新冠肺炎疫情影響，法人預估首季營收季減逾2成，但訂單可望延至第2季出貨，推升營運反彈，另外，包括臉書、微軟等資料中心自去年第4季起擴大雲端相關資本支出，可望帶動緯穎營運成長，預估今年營收將維持雙位數成長。

聯發科今日以307.5元開低，一度下滑至305元，下跌31元，隨後在買盤進場下反彈向上 一度衝高達348元，終場收341元，上漲5元，漲幅1.48%；法人看好聯發科今年三大產品線成長力道強勁，下半年5G中階晶片展望樂觀，由於5G單晶片價格及毛利率較優，預期全年毛利率可維持42%上下，加上陸續打入三星、索尼等供應鏈有助今、明兩年營運動能。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，新冠肺炎疫情在全球各地拉響警報，並持續影響市場投資信心，近期油價重挫又為市場帶來沉重一擊，包括台股在內之全球股市震盪劇烈。

後市來看，中國境外疫情仍持續擴散，仍須留意各國確診案例數，及復工進展，在市場情緒仍緊繃下，預料台股維持區間震盪格局，不過隨各國救市政策出台、市場資金環境寬鬆下，中長期來看，台股仍在正向軌道上。

沈萬鈞指出，短期在疫情不確定性的干擾下，操作上建議以選股為主，可持續關注擁有科技創新優勢的成長股、供需結構改善之景氣循環股以及營運展望穩定增長的高殖利率股，產業部分如半導體、IC設計、伺服器、5G相關等可留意。

營收 台股

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近期的全球股市真的是太嚇人了，3月9日美股崩跌近2000點，而且原油單日可以大跌25%，比病毒疫情發展的速度更驚人，金融市場真的恐慌到了極點，而且大漲大跌，讓這段期間的外資進出與投資人心理如大怒神式的三溫暖上上下下的，很多人想問：現在能撿便宜嗎？

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