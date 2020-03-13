投資人心情大洗三溫暖 這幾檔從跌停到翻紅震幅大

台股今(13)日大震盪，盤中一度重挫786點，終場則是收在10,128.87點，下跌293.45點，統計上下震盪幅度前十大個股中(成交量逾千張)，鈊象以震幅18.03%居冠、其次為金像電(2368)震幅達17.84%，另外，緯穎等7檔個股更是由跌停打開後翻紅，收盤漲幅2.24~7.88%，股價震盪投資人心情也隨著大洗三溫暖。

美股周四重挫，道瓊工業指數重挫2,352點，台股今日開低一度摜破萬點，下滑至9,636.15點，大跌786.17點，午盤過後買盤鎖定權值股進攻，股王大立光翻紅，台積電、鴻海跌幅收斂，指數往上急攻，重新站上萬點大關，終場以10,128.87點作收，下跌293.45點，跌幅2.82%，成交量3,021.82億元，周線翻黑，本周指數下跌1,192.94點，跌幅10.54%。

台股今日指數大跌，盤面上一片綠油油，但在午盤過後，跌幅急速縮小，不少個股也隨著大盤反攻，統計今日上下震盪幅度前十大個股(濾除成交量不到1,000張者)依序是鈊象、金像電、緯穎、瑞祺電通、茂林-KY、圓展、穩懋、博智、原相、聯發科等，震幅超過12%。

其中緯穎、瑞祺電通、茂林-KY、圓展、穩懋、博智、原相等7家公司，早盤都曾重挫至跌停，但隨著大盤跌勢縮小，不僅是打開跌停，甚至以紅盤作收，股價震盪下，投資人心情也好像洗三溫暖一般。

鈊象2月營收6.27億元，月增1.82%，年增97%，連兩個月改寫單月營收新高；累計前二月營收12.43億元，年增101.3%，今年持續增加行動遊戲業務占比，且衝刺海外市場，外資今日買超34張，投信買超393張，自營商買超154張，合計三大法人買超581張，股價今日開低收最高，以570元作收，漲幅8.77%。

金像電2月營收16.69億元，月增15.47%，年增48.73%，累計前二月營收31.15億元，年增9.93%，外資今日賣超14,657張，連二賣，投信買超5,258張，近20個交易日買超居多，合計買超43,896張，自營商賣超210張，合計三大法人今日賣超9,609張，今日股價開低走高攻上漲停21.85元作收。

緯穎2月營收118.58億元，月減4.5%，年增6.2%，累計前二月營收242.79億元，年減8%，受新冠肺炎疫情影響，法人預估首季營收季減逾2成，但訂單可望延至第2季出貨，推升營運反彈，另外，包括臉書、微軟等資料中心自去年第4季起擴大雲端相關資本支出，可望帶動緯穎營運成長，預估今年營收將維持雙位數成長。

聯發科今日以307.5元開低，一度下滑至305元，下跌31元，隨後在買盤進場下反彈向上 一度衝高達348元，終場收341元，上漲5元，漲幅1.48%；法人看好聯發科今年三大產品線成長力道強勁，下半年5G中階晶片展望樂觀，由於5G單晶片價格及毛利率較優，預期全年毛利率可維持42%上下，加上陸續打入三星、索尼等供應鏈有助今、明兩年營運動能。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，新冠肺炎疫情在全球各地拉響警報，並持續影響市場投資信心，近期油價重挫又為市場帶來沉重一擊，包括台股在內之全球股市震盪劇烈。

後市來看，中國境外疫情仍持續擴散，仍須留意各國確診案例數，及復工進展，在市場情緒仍緊繃下，預料台股維持區間震盪格局，不過隨各國救市政策出台、市場資金環境寬鬆下，中長期來看，台股仍在正向軌道上。

沈萬鈞指出，短期在疫情不確定性的干擾下，操作上建議以選股為主，可持續關注擁有科技創新優勢的成長股、供需結構改善之景氣循環股以及營運展望穩定增長的高殖利率股，產業部分如半導體、IC設計、伺服器、5G相關等可留意。