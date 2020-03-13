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台股萬點失而復得收跌293.45點 三大法人賣超293億元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美股周四重挫，道瓊工業指數重挫2,352點，台股今（13）日開低走低，一度摜破萬點，下滑至9,636.15點，大跌786.17點，午盤過後買盤鎖定權值股進攻，股王大立光（3008）翻紅，台積電、鴻海跌幅收斂，指數往上急攻，重新站上萬點大關，終場以10,128.87點作收，下跌293.45點，成交量3,021.82億元，周線翻黑，本周指數下跌1,192.94點，跌幅10.54%；三大法人賣超293.24億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超302.32億元，投信賣超14.58億元，自營商買超（合計）23.65億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.37億元，自營商（避險）買超39.03億元。

台股今日以10,091.03點開低，指數開低走低，一路摜破萬點下探至9,636.15點，尾盤跌幅收歛，大立光翻紅重上4,000元收在4,060元，漲幅2.01%；台積電收290元，跌幅1.36%；鴻海收74.6元，跌幅0.13%。

聯發科也翻紅，盤中指數最高拉升至10,171.2點，終場收10,128.87點，跌幅2.82%。

自營商 台積電

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