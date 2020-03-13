台股萬點失而復得收跌293.45點 三大法人賣超293億元

近期的全球股市真的是太嚇人了，3月9日美股崩跌近2000點，而且原油單日可以大跌25%，比病毒疫情發展的速度更驚人，金融市場真的恐慌到了極點，而且大漲大跌，讓這段期間的外資進出與投資人心理如大怒神式的三溫暖上上下下的，很多人想問：現在能撿便宜嗎？

2020-03-13 12:08