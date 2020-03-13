台股盤中狂拉500點力守萬點 終場下跌293點收10,128

美國聯準會（Fed）撒錢救市無效，道瓊昨夜再挫2,352點，創1987年來最大跌幅，拖累亞洲股市今（13）日持續上演大屠殺，台股上演黑色星期五，指數跳空開低後賣壓迅速湧現，盤中接連退守多道整數關卡，最低至9,636.15點，大跌786.17點，一度刷新歷史盤中最大跌點紀錄，午盤過後買盤湧入主要重量級權值股，指數狂拉近500點，終場以10,128.87點作收，下跌293.45點、跌幅2.82%，成交量3,021.82億元，守在萬點之上，不過週線仍翻黑。

美股開低走低，新冠肺炎疫情擴散全球，使得美國NBA與歐洲足球賽均宣布暫停今年賽季，美國總統川普也宣布限制歐洲旅客入境，造成能源與郵輪股領頭重挫，美股盤中再次觸發熔斷機制，雖然美國聯準會對市場投放1兆美元資金，不過盤中指數僅短暫拉升後再次走低，道瓊指數收盤重挫近10%，創1987年以來最大跌幅。

今早美國道瓊期貨電子盤持續走跌，盤中一度大跌逾500點，亞洲股市也持續上演大屠殺，包括日股盤中大跌近8%，韓股重挫逾7%，台股一度走跌逾6％，港股走跌逾5%，陸股走跌逾3%，其中台、陸、港股盤中皆見低接買盤進場，拉升指數略為收斂跌勢。

台股方面，金管會昨晚表示將啟動第一階段救市措施，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法說會及實施庫藏股，財政部盤前也緊急召開記者會表示，國安基金將密切關注，適時因應，若有必要不排除召開臨時會進場，不過仍無助於多頭信心，早盤台股一度大跌至786.17點，刷新歷史盤中最大跌點紀錄。

盤中見部分低接買盤進場主要權值股如台積電、鴻海、大立光等，尾盤聯發科、大立光更一舉翻紅，拉升指數重返萬點之上。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，後續台股動向得觀察新冠肺炎疫情、下週美股發展及FOMC會議。由於全球股市這波下殺是恐慌情緒導致，技術分析無法準確預測，只能靜待底部出現，加上美股先前曾出現一天大漲、一天大跌的經濟，因此後續就算美股出現大漲反彈也不能掉以輕心。

李秀利認為，就算聯準會釋放QE訊息或再進行降息，也得觀看市場是否買單，後續可以VIX、融資維持率是否下降，指數是否再跌破低點來觀察是否真的落底。