台股暴跌是進場好時機？網掀「我OK 你先買」禮讓潮

新冠肺炎疫情引發全球股災，道瓊再挫2352點，創1987年來最大跌幅，連帶拖累亞股股市，台股早盤重挫逾740點，跌破萬點大關，對此有網友詢問「是否是進場的好時機？」引起了一股「我OK 你先買」禮讓潮。

台股重挫，網友們紛紛在網上哀怨自己的「股災」情況，這時候不少人好奇是否能夠在這時機進場，有網友就問道「是不是可以開始存金融股了？」，他說「金融股回到18年水位，真的好便宜，真香，買一籃子來存，五六年後是不是也可以跟存股元老說上幾句，危機入市，buy and hold，有這樣良好的價值觀，是不是算脫離新手散戶了？」。

結果一問完後引起網友禮讓潮「我OK 你先存」、「我OK 你先買」、「我ok 你歐in」、「我ok 你快買」另外也有人認真回應「別急，讓恐慌飛一會兒」、「你知道嗎，跌了50%之後 還是能再跌99%喔」、「現在才剛開始吧？不再多等等？」、「不等降息再買嗎...」、「話說才跌破萬點而已，一堆人不都是從4000點的金融海嘯撐過來的嗎？」。

財政部長蘇建榮今天在股市開盤前上火線喊話，國安基金將密切關注，適時因應，若有必要不排除召開臨時會進場。今台股上演黑色星期五，指數跳空開低後賣壓迅速湧現，盤中接連退守多道整數關卡，最低至9,636.15點，大跌786.17點，午盤過後買盤湧入主要重量級權值股，指數狂拉近500點，終場以10,128.87點作收，下跌293.45點、跌幅2.82%，成交量3,021.82億元，守在萬點之上，不過週線仍翻黑。