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兩美系外資調降台積電目標價 分別降至350、335元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（13）日重挫，台積電（2330）開低走低，一度下測7兆元市值關卡，盤中則是力守年線，跌幅出現收斂；由於終端需求受新冠肺炎疫情的影響比預期嚴重，兩家美系外資雖然看好台積電領導地位難以取代，分別重申買進、加碼評等，但調降目標價，分別降至350、335元。

外資近期陸續調降台積電目標價，兩家美系外資最新報告加入調降行列，一家美系外資重申買進評等，目標價由365元調降到350元；另一家美系外資則是重申加碼評等，目標價由370元調降到335元。

美系外資表示，由於疫情對終端需求的響較預期嚴重，調降台積電今明年每股盈餘預估，分別降至16.09元、18.4元，調幅3.1%、1.5%；但看好5G、雲端及物聯網等在半導體需求的成長，且台積電領導地位難以取代，人工智慧（AI）及高效能運算市場的占有率也持續提升，重申買進評等。

另一家美系外資指出，目前半導體供應鏈還沒有出現明顯砍單，但在第1季中國需求放緩，歐美需求也可能在未來數月下滑的考量下，預估未來二至三個月半導體恐將面臨訂單下修情況，調降台積電今年營收成長率，由原預估的22%降至20%，但仍重申加碼評等。

台積電今日以275元開低，一度下滑至272.5元，午盤過後買盤增加，股價往上拉升，一度拉升至289元，跌幅明顯收斂。

台積電 外資 半導體

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