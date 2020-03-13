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麗豐擬配13元現金股利 殖利率7.74%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

麗豐-KY（4137）去年稅後純益14.32億元，每股稅後純益（EPS）18.02元，年增17.01％，董事會決議通過擬配發現金股利13元，配發率72.14％，以3月12日收盤價168元計算，現金殖利率7.74％；另外，今（13）日起實施庫藏股，預計買回1,000張，買回價格區間150~262元。

麗豐-KY 去年合併營收51.39億元，稅後純益14.32億元，每股純益18.02元，主受惠主營美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」在加盟店拓展、單店獲利提升等都維持穩定發展態勢，貢獻營收、獲利雙雙創下歷史新高。

麗豐表示，經董事會決議通過，自3月13日起至5月12日將實施庫藏股，目的為轉讓予員工，預計買回自家股票1,000張，買回價格區間為150~262元，麗豐強調，雖然目前外在環境衝擊影響，但仍持續致力維持良好的營運基礎，擴大美業產業鏈的事業版圖。

展望第1季，麗豐指出，大環境雖受到新型冠狀病毒的影響，但立即展現各項應變機制，維持供應鏈穩定生產供貨及各事業體保持正常運作，持續推廣「克麗緹娜」的品牌力及市場占有率，加強在電子商務行銷、戲劇置入性行銷等策略性活動，目前主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」已超過五成店家開始恢復下單出貨。

另外，｢新美力電商通路｣發揮關鍵性的營運角色，上架包含抑菌產品、口罩等防疫產品，首批庫存已供不應求，首批庫存已供不應求，另外，3月初收到上海稅局核發財政補貼收入人民幣2,519萬元，期望整體的社會氛圍能逐漸穩定，讓短期不確定的衝擊降到最低。

麗豐

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