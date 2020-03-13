國安基金進場？台積電、聯發科跌幅收斂

台股重挫跌破萬點，半導體族群一片哀鴻遍野，兩大指標台積電（2330）、聯發科成護盤關鍵，台積電開盤跳空摜破280元，最低來到272.5元，跌幅達7.3%，從年初高點至今，市值縮水近2兆元，而聯發科開盤離跌停僅一步之遙，隨後傳出國安基金進場護盤，台積電跌幅收斂，聯發科更強力反彈，股價拉至平盤附近。

美股道瓊指數狂瀉2,352點，創下1987年以來單日最大跌幅，美科技類股更是全面倒，拖累台股指數一度重挫近800點，半導體族群一片綠，台積電從今年高點346元至今，市值縮水1.91兆元，聯發科曾年初高點至今，股價跌幅近三成。

法人指出，疫情逐漸在歐美爆發，對全球經濟確實造成不確定性影響，但兩大龍頭股價已反應修正，未來基本面維持成長態勢不變，目前已經進入超跌階段。

法人指出，台積電與聯發科短期營運受疫情影響，但無損中長期受惠於5G、物聯網強勁需求，台積電第2季營運可能開始反應疫情因素，單季營收較第1季下滑5%至8%，但下半年將有強勁成長力道。

聯發科今年三大產品線成長力道強勁，下半年推出5G中階晶片展望樂觀，滲透率可望快速攀升，5G單晶片價格及毛利率優於4G產品，全年毛利率可望維持在42%上下，另外，聯發科也逐漸取得國際大廠合作機會，陸續打入三星、索尼等，為今、明兩年營運添成長動能。