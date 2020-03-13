經濟解析／台股跌破萬點能勇敢進場嗎？法人這麼說

美股重挫，罕見的熔斷機制接連被觸發，今（13）日台股撐了一年多的萬點宣告失守，財政部長蘇建榮盤前信心喊話強調「國安基金隨時準備備戰狀態」，但大盤仍是一片慘綠；到底跌落萬點的台股可不可以勇敢進場？法人認為，必須「停看聽」，美股仍是重要關鍵，一切先等美股止跌再說，在明確見到落底訊號前，切勿亂出手接刀。

美股周四重挫，道瓊工業指數暴跌2,352.6點，收21,200.62點，跌幅10%；那斯達克指數下跌750.25點，收7,201.80點，跌幅9.4%；S&P 500指數大跌260.74點，跌幅9.51%，收在2,480.64點；費城半導體指數跌幅10.91%。

台股以10,091.03點開低，下跌331.29點，指數開低走低，一路摜破萬點下探至9,636.15點，大跌786.17點；新冠肺炎疫情衝擊下，美股持續重挫，牽全球股市跟著下跌，財政部長蘇建榮親上火線喊話表示，台灣疫情控制穩定，基本面良好，本益比及殖利率佳，強調「國安基金隨時準備備戰狀態」。

台股摜破萬點，從29年多新高的12,197.64點下跌以來，已跌掉2,561點，跌幅20.99%，到底可不可以進場布局？法人認為，可能還要等一等，華南投顧董事長儲祥生表示，在國際股市不穩的情況下，最好是先靜觀其變，由於新冠肺炎疫情的影響比預期大，因此美股能否止跌才是最主要的關鍵。

儲祥生指出，由於疫情的影響，美國很多活動宣布暫停，恐將連動造成經濟出現失序的情況，目前雖然沒有完全悲觀的理由，且美股及台股都可能隨時反彈，但是一切仍要以美股先止跌後再說，目前雖不用太悲觀，但建議先停看聽。

至於若真要進場慢慢布局，則以1、2月營收表現不錯、5G相關、跌深蘋概股、高殖利率且基本面佳的公司為考量。

國泰證期顧問處協理簡伯儀強調，風控比選股重要，雖然目前有可能是低點，但是風控要設好，如果疫情持續擴大，將造成信心問題，以目前情況來說，只能「等」，保留現金，等美歐股市風暴解除後再進場都還來的及。

法人表示，目前預測低點沒有意義，也很難預測，從技術面來看，在各均線都往下的情況下，僅能有負乖離擴大的反彈，這這也是很難拿捏的部分，因此目前最好就是先「停看聽」，趨勢比較重要，不用去預測低點。

財經專家Wen姐表示，台股今日可說是黑色星期五，雖然國家隊趕在開盤前召開記者會，希望減緩恐慌氣氛，但對投資人來說，震撼教育難以避免，她強調，即時國家隊端出救市方案，也要觀察看能否減緩市場恐慌氣氛，在明確見到落底訊號前，切勿亂出手接刀。

Wen姐強調，台積電等電子權值股、金融股等主要護盤標的仍是重要觀察指標，股匯市不宜出現雙殺，否則國家隊救援更加吃力；對投資人來說，尤其是以融資操作的投資人，切勿急於進場攤平，仍宜檢視持股，弱勢股先行減碼。