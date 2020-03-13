台股崩跌 業績面有題材的生技族群也無法倖免

周四歐、美股市再度崩跌，台股今（13）日跟著摜殺近700點，連最近業績面有題材的生技族也無法倖免，高端疫苗（6547）直接跌停鎖住，國光生跌幅近8%，生技股也成為資金提款機，上市櫃生技股跌幅都達8%，跌停檔數超過30家。

新冠肺炎影響下，已經擴及到全球許多地區都陸續傳出疫情，全球股市都很慘，之前出現人氣的原料藥股永日、中化生及神隆盤中也成為提款機，一度觸及跌停，這種恐慌性賣壓，連現在每天加班趕工的的口罩相關概念股恆大也是出現重挫近8%。

台股出現恐慌賣壓，已經脫離業績面跟基本面的走勢，一堆人搶著拋股求現，連原本台股的人氣指標防疫、疫苗及原料藥股等概念題材全數沒用，反而成為資金提款機，賣盤湧現下，除了疫苗相關的高端跌停外，亞諾法及瑞基也是出現跌停鎖住。

法人指出，這波生技跌幅還是跟恐慌性有關，投資人想從市場上抽回資金，只要能賣的股票通通一起賣出；尤其，生技股當中的新藥研發公司，沒有高殖利優勢保護，今日賣壓更是沉重，相關的新藥股包括浩鼎（4174） 、中裕 、基亞、智擎等超過50檔個股殺至跌停，上市櫃生醫指數跌幅都達8%。

法人指出，生技類股今（13）日主要還是受到全球股災衝擊，長期來看，治療藥物與疫苗及相關檢疫需求受關注；目前已經全球流行，要解決還是要有疫情研發出來，疫苗及醫療相關的藥品，未來還是會有一些想像空間；國光及高端都已經加快腳步研發跟防疫有關的疫苗，發表相關進度未來還是會影響到股價的走勢，基本面還是投資的的重要關鍵。