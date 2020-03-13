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台積電上演7兆市值保衛戰 蘋概三王市值蒸發6,061億元
台股今（13）日重挫，指數摜破萬點，早盤重挫逾700點，蘋概三王也是大跌開出，台積電（2330）以275元開出，下跌19元，一路下殺至272.5元，跌幅7.13%，市值降至7兆660.34億元，上演7兆關卡保衛戰，股王大立光、鴻海也是大跌，合計三王開盤大跌，市值一口氣蒸發6,061.09億元。
美股周四重挫，道瓊工業指數暴跌2,352.6點，收21,200.62點，跌幅10%；那斯達克指數下跌750.25點，收7,201.80點，跌幅9.4%；S&P 500指數大跌260.74點，跌幅9.51%，收在2480.64點；費城半導體指數跌幅10.91%。
台積電周四ADR大跌6.8%，創2000年3月12日來最大跌幅，以48.69美元作收，台積電早盤開低，一度下滑至272.5元，盤中跌幅略有減少，跌幅6.29%，但以開盤價275元來計算，市值縮水4,926.77億元。
股王大立光遭外資調降目標價，早盤以3,620元開低，下跌360元，市值縮水482.76億元，股價一度下探至3,620元，盤中跌幅8.29%。
鴻海早盤以70元開出，下跌4.7元，市值減少651.56億元，兆元市值失守，股價一度下滑至69.9元，盤中跌幅5.62%。
美股重挫，拖累台股以10,091.03點開低，下跌331.29點，指數開低走低，一路摜破萬點下探至9,635.15點，重挫786.17點，盤面上一片慘綠，跌停家數超過200家，盤中跌幅逾7%。
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