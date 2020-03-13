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美股道瓊創32年來最大跌幅 台股早盤跳空重挫逾700點摜破萬點關卡

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
聯合報系資料照
聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）撒錢救市無效，美股道瓊再暴跌2,352點，創1987年來最大跌幅，拖累亞洲股市今（13）日持續上演大屠殺，台股跳空開低，指數以10,091.03點開出，下跌331.29點開出後，儘管金管會昨晚表示將啟動第一階段救市措施，財政部盤前也緊急召開記者會表示國安基金會適時進場，不過仍無助於多頭信心，跌幅迅速擴大至逾740點，失守9,700點。

美股開低走低，新冠肺炎疫情的全球擴散，使得美國NBA與歐洲足球賽均宣布暫停今年賽季，美國總統川普也宣布限制歐洲旅客入境，造成能源與郵輪股領頭重挫，美股盤中再次觸發熔斷機制，雖然聯準會對市場投放1兆美元資金，盤中指數僅短暫拉升後再次走低。道瓊指數收盤重挫近10%，創1987年以來最大跌幅。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌2,352點，或9.98%，收在21,200點；標普500指數下跌260點，或9.51%，收在2,480.64點；那斯達克指數下跌750.2點，或9.43%，收在7,201.80點；費半指數下跌170點，或10.9%，收在1,392.10點。

台股昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超451.57億元。其中外資賣超368.24億元，投信賣超20.19億元，自營商賣超63.16億元。

資券變化方面，融資減73.25億元，融資餘額為1,255.55億元，融劵減4.4萬張，融券餘額為72.18萬張。

外資台指期部位，多單加碼 6096口，淨多單部位31854口，借券賣出金額為83.85億元。

投顧法人表示，美國宣布禁歐令，且疫情擴大至明星及球星、所有職業球賽及重大展覽宣告暫停，將嚴重衝擊消費；考量疫情全球蔓延，各國央行救市政策難有成效，市場信心脆弱，加上今晨美股再度熔斷重挫，今日台股將面臨萬點保衛戰，持續弱勢震盪，建議保守操作。

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