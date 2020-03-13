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盤前召開國安基金記者會 財長：密切注意適時因應

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
美股昨晚再度崩跌，道瓊指數創1987年「黑色星期一」以來最糟表現，財政部長蘇建榮與次長暨國安基金執行秘書阮清華於8點15分台股開盤前親上火線喊話，說明台股基本面仍穩健，國安基金將密切關注。記者余承翰／攝影
美股昨晚再度崩跌，道瓊指數創1987年「黑色星期一」以來最糟表現，財政部長蘇建榮與次長暨國安基金執行秘書阮清華於8點15分台股開盤前親上火線喊話，說明台股基本面仍穩健，國安基金將密切關注。記者余承翰／攝影

美股道瓊工業指數暴跌2,352.6點，跌幅深達9.9%，財政部今（13）日上午召開「台股基本面仍穩健，國安基金將密切關注適時因應」記者會，針對是否啟動國安基金進場護盤，財政部長蘇建榮仍表示，國安基金將密切注意股市波動情形及資金移動動向 ，適時採行必要措施。

財政部表示，3月12日美股道瓊大跌2,352.60點，跌幅9.99%，2月24日至3月12日全球主要股市均呈跌勢，惟台股等亞股跌勢較歐、美股市輕微，台股累計跌幅 10.82%，僅大於陸股3.82%，至其他歐、美股市跌幅較大（法股32.93%、德股32.54%、英股29.26%、美國道瓊26.88%）。

近期亞股較歐、美股市跌幅較小，主要係因亞股前已先行反映，與歐、美目前正面臨疫情擴散，造成股市大跌不同，連動性亦較低。

國安基金表示，台灣疫情控制穩定有序，基本面良好，本益比及殖利率佳，且出口持續成長，加以政府推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。

財政部表示，台股本益比及殖利率具吸引力、出口持續成長，轉單及調整供應鏈效益逐步顯現、推動振興經濟政策，防疫措施具有成效。

國安基金指出，目前各歐美等國疫情持續擴大未明，且油價大跌，增加市場不確定性，牽動股、匯市穩定，惟台股動能良好，基本面佳，在國際股市具相對吸引力，且國內疫情控制良好，台股投資人就疫情造成國際股市短期波動無須過度悲觀。

財政部表示，國安基金將密切注意股市波動情形及資金移動動向，並依國安基金設置及管理條例第8條規定，如有國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞等情事，將及時召開臨時委員會議，適時採行必要措施，以達成穩定國內股市之任務。

國安基金 台股 疫情 新冠肺炎

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