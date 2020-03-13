美股崩、台股剉 外資逆勢大買這檔金融股

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

台股12日加權指數重挫471點，外資大賣台股，金融股成為外資提款機，不僅所有上市金控權值股是外資大賣變現的標的，其他上市的銀行、保險、證券等個股，也幾乎都難逃外資賣超，但京城銀（2809）卻爆出6,000多張大量，外資逆勢大買近800張，相對其他金融股顯得相當特殊。

美股暴漲暴跌，而連番急瀉下也促使外資大砍台股，除了大型電子權值股，金控權值股也是外資提款機，12日有多檔大型金控股遭外資大幅賣超數萬張。股本僅百億出頭的京城銀，日均量不過2,000多張，結果12日爆出6,000多張大量，外資也在賣超眾多金融股之際，逆勢大買京城銀。

外資也有買超的上市銀行股還有一檔，為王道銀行（2897），但僅小買100多張。

外資 台股 權值股

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