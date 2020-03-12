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台股重挫 金管會宣布鼓勵實施庫藏股等兩措施

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

受疫情衝擊，台股今（12）日大跌471點，金管會傍晚發布新聞稿指出，將採行兩措施，包括鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會，以及鼓勵上市櫃公司實施庫藏股。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，台股今天下跌，主要原因是世界衛生組織宣布新冠肺為全球大流行疫病，國際主要股市均下跌，台股也受影響。

台股今天成交量達2,700億元，較去年2月份日均成交量約1,460億元明顯放大，顯示有眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心。

金管會鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會，及實施庫藏股，業績發表會及法人說明會方面，證交所將以健康、醫療、互連網、人工智慧等多項主題，自4月起舉辦九場次主題式業績發表會。

櫃買中心也將舉辦六場次的主題式業績發表會，包含「富櫃200」、「生技醫療」、「精緻生活」、「電子資訊」及「櫃買特色」等特色主題，並視疫情狀況規劃以視訊方式辦理。

另外，今年到3月11日止，上市公司辦理法說會計119家、170場次；上櫃公司辦理法說會計30家、40場次。金管會呼籲投資人進行買賣決策前多參考公司基本面資訊，關注景氣走勢及個別公司財務、業務狀況。

至於庫藏股方面，到3月10日止，執行中庫藏股計22件，預計最大可買回金額共計35.70億元。

金管會表示，台股具高殖利率優勢，且上市櫃公司營收仍有亮點產業，金管會呼籲投資人多關注上市櫃公司基本面變化情形。

上市櫃公司今年至2月底累積營收較去年同期衰退7.88%，但仍有許多產業逆勢成長，例如上市公司的半導體業、資訊服務業及汽車工業；上櫃公司的文化創意業、電子商務業及建材營造業等。

金管會並表示，台股基本面及總體經濟尚稱穩健，金管會鼓勵投資人以定期定額方式購買台股基金、ETF或基本面穩健的股票，中長期投資股市，降低投資風險。

金管會也將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心，加強注意肺炎疫情對上市櫃公司財務業務的影響及相關資訊的即時揭露。股市如果發生非理性下跌情事，金管會必要時將採取相關穩定措施。

金管會 台股 櫃買中心

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