台股跌太慘 金管會啟動穩股第一階段

台股今崩跌471.43點，跌幅達4.33%，金管會今晚啟動穩定股市第一階段，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會及實施庫藏股，據金管會統計，庫藏股預計最大可買回金額共計35.7億元。

世衛宣布新冠肺炎為全球大流行病，全球股市崩跌，台股今跌幅超達4%多。金管會證期局今宣布，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會，讓投資人了解公司基本面表現，對每一家公司可以逢低布局；與鼓勵上市櫃公司股價有相對偏低的情況，可實施庫藏股。

金管會為穩定股市，通常會分數階段與多項措施實行，以往當初期跌幅開始加深時，金管會第一階段都會先啟動業績發表會與鼓勵上市櫃買回庫藏股。上一次金管會實施第一階段措施，是在2018年十月，當時中美貿易戰導致台股跌破萬點，這次金管會提前在未跌破萬點前先啟動。

證期局表示，證交所將以健康、醫療、互連網、人工智慧等多項主題，自4月起舉辦9場次主題式業績發表會；櫃買中心也將舉辦6場次的主題式業績發表會，並視疫情狀況規劃以視訊方式辦理。今年截至3月11日止，上市公司辦理法說會計119家、170場次；上櫃公司辦理法說會計30家、40場次。另截至3月10日止，執行中庫藏股計22件，預計最大可買回金額共計35.7億元。