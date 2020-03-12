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合世、精材股票 3月13日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，合世股票（1781）、精材股票自3月13日起預收款券，並每20分鐘撮合一次。合世10、11日跌停，12日也逼近跌停，精材則是12日跌停。

合世生醫因最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自3月13日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

證券商於投資人每日委託買賣合世有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

精材科技，最近30個營業日內曾發布處置，又因最近十個營業日內有六個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自3月13日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣精材有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 證券商 融券

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