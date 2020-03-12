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逐筆交易「助漲助跌」？ 證期局：不會有這樣的問題

經濟日報 / 記者葉憶如/台北即時報導

金管會業已宣布證券市場全面逐筆交易制度即將於3月23日實施，因為提高撮合效率，市場認為新制恐助漲助跌，正值新冠疫情衝擊全球股市之際，是否會更不利台股？

證期局副局長蔡麗玲今（12）日表示，逐筆交易只是撮合制度上跟國際接軌，跟市場現行行情不會有太大的關聯。至於是否助漲助跌？蔡麗玲說，我國有盤中價格穩定機制與漲跌幅限制，應該不會有這樣的問題。

此外市場比較擔心新制上路，因市場不確定因素交易暴增，系統承載量無法因應短時間內大量資金同時湧入，蔡麗玲則解釋，台灣證交所在新系統設計上，都已考量過往歷史最大承載經驗，依12年以來委託最大量的三倍，去準備系統承載量，因此也不會出現這樣的問題，因此她信心喊話，外界應該不必有這樣的疑慮。

過去歷史上比較大的瞬間成交量，證期局官員分析，例如2018年2月6日的「0206期貨大屠殺」，據統計過去台股瞬間最大量為每秒1.1萬成交筆數左右，至於平均數每秒也有3,100筆左右。因此證交所與券商均已做好瞬間每秒逾3.3萬筆的系統的安全承載量準備，交易若超過這個量，系統也會自行再做調整。

至於之前外界也擔心逐筆撮合新制比較不利散戶，量大時散戶跟不上行情，較有利能程式交易的法人，或像國外有高頻交易的情形，蔡麗玲認為，因為我國有交易稅，需要負擔成本，法人仍是要透過券商下單，而不是像國外直接連證交所主機，因此跟散戶是一樣的。

至於憂心助漲助跌的效果，蔡麗玲今日也明白表示，我國有盤中價格穩定機制與漲跌幅限制，因此應該不會有這樣的問題。

金管會逐筆交易新制度上線後，將於盤中時段上午9時至13時25分採行逐筆交易，(開收盤時段仍維持集合競價)，且提供委託簿即時更新之委買、委賣及成交資訊，在委託種類上，將有「限價單」、「市價單」，搭配「當日有效」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」等6種委託單的組合，提供投資人更多選擇。

金管會提醒投資人，市價單雖無需指定價格，而係依證交所與櫃買中心所訂定原則給予轉換參考價進行撮合，惟該轉換參考價會依當時委託簿最新狀況而有變化，因此市價單的成交價格可能與投資人預期成交價不同，故建議投資人應視本身風險承受能力及投資策略，選擇適合的委託單種類。

證交所 金管會 散戶

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