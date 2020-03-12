快訊

中職／二度延賽確定！ 新球季4月11日開打

小黃要紓困 交通部4月1日起每月補貼汽油2000元

官股、外資對作 買超這類股最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(12)日大跌471.43點，三大法人賣超451.6億元，其中外資賣超高達368.22億元，賣超個股以權值股及金融股居多，雖然三大法人今天全數賣超，但官股券商則是買超73.95億元，成為護盤主力，買超台積電(2330)9,048張最多，買超前十大中有7檔金融股，呈現外資賣，官股買的對作情況。

台股今日收在10,422.32點，重挫471.43點，三大法人全數賣超，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超368.22億元，投信賣超20.21億元，自營商賣超（合計）63.16億元；官股券商今日則是買超73.95億元，連二買，合計本周來買超201.22億元。

外資今日賣超仍是以權值股及金融股為主，賣超前十大依序是玉山金、台積電、鴻海、中信金、新光金、元大台灣50、國泰金、兆豐金、元大滬深300正2、台新金等，另外，開發金、合庫金、元大金、第一金、富邦金、中鋼、仁寶、光寶科、旺宏是外資賣超前二十大標的。

外資買超則是轉進題材及低價股等，買超前十大依序是元大台灣50反1、富邦VIX、友達、群創、國產、高力、燿華、神達、茂矽、元大滬深300反1等。

官股本周來買超居多，今日買超前十大依序是台積電、彰銀、鴻海、玉山金、兆豐金、中信金、國泰金、第一金、新光金、中鋼等；另外，華邦電、華南金、合庫金、長榮、富邦金、東元也獲官股買超逾2,000張。

台積電今日盤中一度下探至287元，終場收在294元，下跌8元，跌幅2.64%，成交11萬3,131張，市值減少2,074.43億元，統計外資賣超38,542張，連六賣，合計賣超17萬9,226張，另外，今日投信賣超138張，自營商賣超3,716張，合計三大法人賣超42,396張；但官股則是買超台積電9,048張。

鴻海今日以77.5元開低，一度下滑至74.5元，終場以74.7元作收，下跌3.9元，跌幅4.96%，成交85,368張，市值減少540.65億元，仍守住1兆元之上，市值降至1兆355.66億元；統計外資今日賣超鴻海33,435張，投信買超82家，自營商買超4,509張，合計三大法人賣超37,862張，官股買超鴻海5,735張。

群益長安基金經理人王耀龍指出，新冠肺炎疫情蔓延，但隨著廠商陸續復工，加上近期市場的震盪並非因經濟面惡化所造成，疫情趨緩後回升速度料將優於預期，展望3月台股仍將進行橫盤整理以持續消化賣壓，指數將在恐慌中落底，在疫情不再擴大時進行回升。

王耀龍表示，今年來看因科技產業創新趨勢仍未停歇，加上全球市場資金充沛，台股仍有望迎來反彈契機，產業方面，包括IC設計、伺服器、5G相關等可持續留意。

台積電 外資

延伸閱讀

三王重挫台股收跌471.43點 三大法人賣超451.6億元

台積電跌破300元 市值蒸發近4,000億

疫情恐影響第2季業績 台積電早盤跌破300元

蘋概三王帶頭 大盤收復萬一

相關新聞

台股跌太慘 金管會啟動穩股第一階段

台股今崩跌471.43點，跌幅達4.33%，金管會今晚啟動穩定股市第一階段，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會及實...

官股、外資對作 買超這類股最多

台股今(12)日大跌471.43點，三大法人賣超451.6億元，其中外資賣超高達368.22億元，賣超個股以權值股及金融...

台股盤中創歷史第九大跌點 終場下跌471點收10,422

全球股災再現！美古道瓊指數再洩1,464點，拖累亞洲主要股市今（12）日表現，台股跳空開低，台積電（2330）跌破300...

全球股災再現 台股盤中重挫逾500點、近60檔個股跌停

美股道瓊重挫1,464點，影響台股今（12）日直接跳空開低，指數以10,845.39點下跌48.36點開出，台積電（23...

美股再跌千點步入熊市 台股開低早盤重挫逾260點

美國總統川普未公布救市計畫，美股道瓊指數湧現失望賣壓，終場重挫1,464點，影響台股今（12）日直接跳空開低，指數以10...

金融市場的大起大落 謝金河：股、油、債的貼身肉搏戰

過去這一周，投資人都目睹全球金融市場自金融海嘯以來最刺激的起起落落。金融市場的大起大落當然導源於這次新冠肺炎疫情蔓延全球百國，這當中，除了中國外，又以亞洲的南韓、中東的伊朗，及歐洲的義大利災情最慘重，美國確診病例及死亡人數也急遽上升，甚至可能危及川普的選情。

台積電股價跳空摜破300元大關 單日市值蒸發近4,000億

美股再度出現單日千點跌幅，台股護盤指標台積電（2330）也抵擋不住市場強大賣壓，今（12）日跳空開出直接摜破300元大關...

台積電開盤下跌3元 股價失守300元創去年10月28日以來新低

台積電ADR周三收跌4.16%，台股今（12）日開低，台積電（2330）失守300元關卡，以299元開低，下跌3元，早盤...

未來熱錢效應將比疫情可怕 反彈行情首選營收佳個股

外資瘋狂倒貨，台股暴量換手，行情大幅震盪正好提供精品股清洗籌碼的機會，在疫情發燒復工還有疑慮的當下，二月營收大成長個股相對具有爆發潛力。

蘋概三王大跌 市值一度失血5,014億元

台股今（12）日開低走低，一度下探至10,359.67點，重挫534.08點，蘋概三王開低後跌勢加重，盤中股價最低時三王...

疫情蔓延台股恐跌破萬點？投顧：不至於

道瓊昨重挫1464點，宣告美股步入熊市，11年多頭畫下句點，連帶台股今盤中一度崩跌逾530點，終場跌471點、跌幅4.3...

國家隊護盤 本月來11檔獲買超破萬張

台股今日盤中大跌逾500點，四大基金、八大公股行庫等國家隊也銜命承接，進場力抗亂流。已見到公股券商有國家隊買盤，主要加碼聯電（2303）、台積電、東元等個股，將扛起台股大盤後市反彈的人氣大旗。

熱門新聞

全球股災再現 台股盤中重挫逾500點、近60檔個股跌停

金管會護盤 「禁止放空」穩定措施準備好了

台股盤中創歷史第九大跌點 終場下跌471點收10,422

追繳令出籠？元大S&P原油正2再爆百萬巨量

玉山金宣布股利1.588元 現金殖利率2.85%

台股跌幅居東亞之冠 法人直指這原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。