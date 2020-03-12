官股、外資對作 買超這類股最多

台股今(12)日大跌471.43點，三大法人賣超451.6億元，其中外資賣超高達368.22億元，賣超個股以權值股及金融股居多，雖然三大法人今天全數賣超，但官股券商則是買超73.95億元，成為護盤主力，買超台積電(2330)9,048張最多，買超前十大中有7檔金融股，呈現外資賣，官股買的對作情況。

台股今日收在10,422.32點，重挫471.43點，三大法人全數賣超，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超368.22億元，投信賣超20.21億元，自營商賣超（合計）63.16億元；官股券商今日則是買超73.95億元，連二買，合計本周來買超201.22億元。

外資今日賣超仍是以權值股及金融股為主，賣超前十大依序是玉山金、台積電、鴻海、中信金、新光金、元大台灣50、國泰金、兆豐金、元大滬深300正2、台新金等，另外，開發金、合庫金、元大金、第一金、富邦金、中鋼、仁寶、光寶科、旺宏是外資賣超前二十大標的。

外資買超則是轉進題材及低價股等，買超前十大依序是元大台灣50反1、富邦VIX、友達、群創、國產、高力、燿華、神達、茂矽、元大滬深300反1等。

官股本周來買超居多，今日買超前十大依序是台積電、彰銀、鴻海、玉山金、兆豐金、中信金、國泰金、第一金、新光金、中鋼等；另外，華邦電、華南金、合庫金、長榮、富邦金、東元也獲官股買超逾2,000張。

台積電今日盤中一度下探至287元，終場收在294元，下跌8元，跌幅2.64%，成交11萬3,131張，市值減少2,074.43億元，統計外資賣超38,542張，連六賣，合計賣超17萬9,226張，另外，今日投信賣超138張，自營商賣超3,716張，合計三大法人賣超42,396張；但官股則是買超台積電9,048張。

鴻海今日以77.5元開低，一度下滑至74.5元，終場以74.7元作收，下跌3.9元，跌幅4.96%，成交85,368張，市值減少540.65億元，仍守住1兆元之上，市值降至1兆355.66億元；統計外資今日賣超鴻海33,435張，投信買超82家，自營商買超4,509張，合計三大法人賣超37,862張，官股買超鴻海5,735張。

群益長安基金經理人王耀龍指出，新冠肺炎疫情蔓延，但隨著廠商陸續復工，加上近期市場的震盪並非因經濟面惡化所造成，疫情趨緩後回升速度料將優於預期，展望3月台股仍將進行橫盤整理以持續消化賣壓，指數將在恐慌中落底，在疫情不再擴大時進行回升。

王耀龍表示，今年來看因科技產業創新趨勢仍未停歇，加上全球市場資金充沛，台股仍有望迎來反彈契機，產業方面，包括IC設計、伺服器、5G相關等可持續留意。