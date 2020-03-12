大立光摔落4,000元收在3,980元 三王市值蒸發3,158億
台股今(12)日收在10,422.32點，重挫471.43點，蘋概三王齊跌，股王大立光(3008)摔落4,000元關卡之下，收在3,980元，跌幅9.23%；權王台積電失守300元，以294元收盤，跌幅2.64%，鴻海收74.7元，跌幅4.96%，三王市值一口積蒸發3,158.19億元。
美系外資調降大立光目標價至3,800元，重申劣於大盤評等，大立光今日開低走低，早盤以4,170元開出，最低下探至3,970元，終場收3,980元，下跌405元，跌幅9.23%，成交量1,575張，今日市值減少543.1億元。
台積電今日則是一開盤就失守300元，以299元開低，一度下探至287元，終場收294元，下跌8元，跌幅2.64%，成交11萬3,131張，市值減少2,074.43億元。
鴻海今日以77.5元開低，一度下滑至74.5元，終場以74.7元作收，下跌3.9元，跌幅4.96%，成交85,368張，市值減少540.65億元，仍守住1兆元之上，市值降至1兆355.66億元。
台股今日開低走低，受美股重挫拖累，早盤以10,845.39點開低，在權值股齊挫下，一度下探至10,359.67點，大跌534.08點，終場則是以10,422.32點作收，大跌471.43點、跌幅4.33%，成交量2,700.63億元。
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