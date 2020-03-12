大立光摔落4,000元收在3,980元 三王市值蒸發3,158億

過去這一周，投資人都目睹全球金融市場自金融海嘯以來最刺激的起起落落。金融市場的大起大落當然導源於這次新冠肺炎疫情蔓延全球百國，這當中，除了中國外，又以亞洲的南韓、中東的伊朗，及歐洲的義大利災情最慘重，美國確診病例及死亡人數也急遽上升，甚至可能危及川普的選情。

2020-03-12 13:25