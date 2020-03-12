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台股重挫471.43點 三大法人賣超451.6億元

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導

台股今（12）日開低走低，終場加權指數大跌471.43點，收在10,422.32點，統計三大法人持續較昨日擴大賣超451.6億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超368.22億元，外資自營商賣超0.02億元，投信轉為賣超20.21億元，自營商（自行買賣）賣超22.74億元，自營商（避險）賣超40.42億元，三大法人合計賣超451.6億元。

美股道瓊昨日再洩1,464點，拖累亞洲主要股市今日表現，加上盤中美國總統川普宣布暫停所有歐洲國家到美國的旅遊政策，使得亞洲股市賣壓加劇，日股盤中重挫逾5%，台股也有逾4%的跌勢，韓、港股走跌逾3%，陸股走跌逾1%跌勢相對輕微。

觀察台灣50成分股今日盤中表現，台積電跌破300元關卡，盤中一度重挫近5%，大立光一度逼近跌停，鴻海也走跌逾4%，南亞科、可成走跌逾8%，聯發科走跌逾6％，日月光投控走跌逾5%，整體來說權值股大致都有3%-5%不等間的跌幅。盤面上有逾90家個股亮燈跌停，並以ETF反向、避險商品表現強勁。

自營商 三大法人

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