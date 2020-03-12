三王重挫台股收跌471.43點 三大法人賣超451.6億元

台股今（12）日開低走低，一度下滑至10,359.67點，大跌534.08點，終場以10,422.32點作收，下跌471.43點，成交量2,700.63億元，三大法人賣超451.6億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超368.22億元，投信賣超20.21億元，自營商賣超（合計）63.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超22.74億元，自營商（避險）賣超40.42億元。

台股今日開低走低，受美股重挫拖累，早盤以10,845.39點開低，在權值股齊挫下，一度下探至10,359.67點，大跌534.08點，股王大立光（2330）摔落4,000元關卡之下，收在3,980元，跌幅9.23%；權王台積電失守300元，以294元收盤，跌幅2.64%，鴻海收74.7元，跌幅4.96%，大盤終場收10,422.32點，跌幅4.33%。

群益長安基金經理人王耀龍指出，新冠肺炎疫情持續蔓延，不過隨著廠商陸陸續續復工，加上近期市場的震盪並非因經濟面惡化所致，疫情趨緩後回升速度料將優於預期，展望3月，台股仍將進行橫盤整理以持續消化賣壓，指數將在恐慌中落底。

王耀龍表示，在疫情不再擴大時進行回升，今年來看由於科技產業創新趨勢仍未停歇，加以全球市場資金充沛，台股仍有望迎來反彈契機，產業方面，包括IC設計、伺服器、5G相關等可持續留意。