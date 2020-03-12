台股跌幅居東亞之冠 法人直指這原因
台股今（12）日出現非理性恐慌下殺，早盤跌逾500點，終場仍大跌471.43點，跌幅4.33%，以1時30分收盤時間比較，跌幅在東亞股市居冠。法人表示，台股跌幅大於其他股市的原因來自傳言金管會研擬以「禁止放空」等措施來救市，因為根據歷史經驗，禁止放空不會讓股市止跌，只會讓股市跌更久。
金管會主委顧立雄11日在立法院答覆立法委員曾銘宗質詢時表示，疫情若持續延燒到第3季、第4季，財金首長隨時都開會討論，包括國安基金如何進場等，金管會部分則看有無非理性下跌，到何階段要做「禁止放空」等措施，都做好準備了。
受到美國總統川普談話，宣布禁止歐洲航班的消息衝擊，美國電子盤跌幅一路擴大，連帶亞股跟著跌幅擴大，台股今日開低走低，盤中一度大跌逾500點，跌停檔數將近60檔，電子、金融、傳產三大支柱全部統統倒，終場指數收在10,422.32點，創下七個月以來新低，成交量放大至2,700億元。第一金投顧董事長陳奕光表示，現在盤勢只能以跌止跌。
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