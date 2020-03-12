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台股盤中創歷史第九大跌點 終場下跌471點收10,422

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台股盤中創歷史第九大跌點 終場下跌471點收10,422

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股盤中創歷史第九大跌點。 記者胡經周／攝影
台股盤中創歷史第九大跌點。 記者胡經周／攝影

全球股災再現！美股道瓊指數再洩1,464點，拖累亞洲主要股市今（12）日表現，台股跳空開低，台積電（2330）跌破300元關卡領跌，加上盤中美國總統川普宣布暫停所有歐洲國家到美國的旅遊政策，使得亞洲股市賣壓加劇，盤中最低點來到10,359.67點，大跌534.08點，並刷新歷史第九大盤中跌點紀錄，後見低接買盤湧入，帶動指數略為收斂跌勢，終場指數大跌471.43點、跌幅4.33%，收在10,422.32點，成交量2,700.63億元。

美股開低走低，由於川普預告的一籃子救市計畫並未如期公布，引發市場失望性賣壓，且美國新冠肺炎確診人數突破千例，WHO正式宣布疫情為全球大流行，市場不安情緒持續蔓延，拖累四大指數一路走低，盤中標普500離熔斷僅一步之遙，收盤均重挫超過4%。

亞洲主要股市今日開盤也全面走跌，加上川普盤中宣布，將自13日起暫停所有歐洲國家到美國的旅遊，僅英國除外，暫定實施30天，使得盤中跌勢加劇，日股盤中重挫逾5%，台股也有逾4%的跌勢，韓、港股走跌逾3%，陸股走跌逾1%跌勢相對輕微。

觀察台灣50成分股今日盤中表現，台積電跌破300元關卡，盤中一度重挫近5%，大立光一度逼近跌停，鴻海也走跌逾4%，南亞科、可成走跌逾8%，聯發科走跌逾6％，日月光投控走跌逾5%，整體來說權值股大致都有3%-5%不等間的跌幅。

今日盤面上有逾90家個股亮燈跌停，其中以ETF反向、避險商品表現強近，包括富邦VIX持續大漲逾15%，元大S&P原油反1大漲逾10%，其餘反向ETF也多有4%-5%的漲勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，新冠肺炎衝擊全球經濟及股市表現，加上川普禁止歐洲人入境政策、市場加劇擔憂疫情，外資近期持續調節台股，加權指數今日也續上演破底走勢。

儘管今日盤中有見部分低接買盤進場，似乎有收腳動作，但在全球股市沒有出現較明顯的反彈跡象，台股也盤中小只能視為跌深小反彈，並未有特別轉強訊號；台股目前試圖築底，建議投資人現階段操作宜停看聽。

台股 川普

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