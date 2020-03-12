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台股盤中創歷史第九大跌點 終場下跌471點收10,422

厭倦聽空話的絕望 日本311大地震的災民「復興倦怠」

美股重挫原因 郭台銘這麼說

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美股近期重挫，台股也跟著受累，鴻海（2317）創辦人郭台銘今（12）日表示，造成美國股市大跌最主要原因並不是新冠肺炎疫情油價才是影響這次股市大跌的最大原因。

郭台銘面對媒體提問有關疫情及鴻海的挑戰時表示，「劉董事長做的比我還要好」，他說，這次的疫情的影響，在美國市場連最大幾個客戶都無法倖免，不是單一那個公司，應該講是全球經濟面臨一個很大的挑戰，這次美股市大跌最主要原因並不是疫情，還是油價的戰爭，油價的是影響這次股市大跌的最大原因。

郭台銘指出，第二個原因是，本來經濟都有一個輪迴，是不是經濟到了一個重新修定的時候，這是大家對2020年的經濟不確定性，今日如果沒有疫情，可能經濟也會有下修。

第三個是美國市場是否保持繼續成長，大家持續消費，郭台銘表示，美國占全世界消費市場幾乎是拉動是全球經濟最主要的火車頭，占了大概40%的全球消費量，如果美國人不再消費，將對經濟有一定的影響。

他說，美國靠觀光來消費的其實並不大，美國靠的是3.5億人口的消費，是高消費族群，他們願意消費，肯消費，如果他們不出門，對美國的經濟才是關鍵的因素，疫情造成供應鄉鏈影響反而是其次。

郭台銘指出，對做硬體的公司來說，買東西晚幾個月再買，大家還會再買，工廠的產能落掉2~3個禮拜，往後用幾個月的時間加加班，調整應該會補的回來，至於說市場面是不是能持續增長，這是要觀察的重點。

郭台銘強調，現在不是供應不出來的問題，而是消費者有沒有消費？電子產品還好，旅行社、交通運輸業、服務業，不能說今天房間不來住了，下個月或下一季來，把房間租給3個人，服務業的彈性比較沒有，這些都需要各國政府來解決的，美國要提升經濟，除了提升基礎建設以外要增加消費，刺激消費，甚至減稅讓大家能消費。

疫情 油價 鴻海

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