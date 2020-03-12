美股重挫原因 郭台銘這麼說

美股近期重挫，台股也跟著受累，鴻海（2317）創辦人郭台銘今（12）日表示，造成美國股市大跌最主要原因並不是新冠肺炎疫情，油價才是影響這次股市大跌的最大原因。

郭台銘面對媒體提問有關疫情及鴻海的挑戰時表示，「劉董事長做的比我還要好」，他說，這次的疫情的影響，在美國市場連最大幾個客戶都無法倖免，不是單一那個公司，應該講是全球經濟面臨一個很大的挑戰，這次美股市大跌最主要原因並不是疫情，還是油價的戰爭，油價的是影響這次股市大跌的最大原因。

郭台銘指出，第二個原因是，本來經濟都有一個輪迴，是不是經濟到了一個重新修定的時候，這是大家對2020年的經濟不確定性，今日如果沒有疫情，可能經濟也會有下修。

第三個是美國市場是否保持繼續成長，大家持續消費，郭台銘表示，美國占全世界消費市場幾乎是拉動是全球經濟最主要的火車頭，占了大概40%的全球消費量，如果美國人不再消費，將對經濟有一定的影響。

他說，美國靠觀光來消費的其實並不大，美國靠的是3.5億人口的消費，是高消費族群，他們願意消費，肯消費，如果他們不出門，對美國的經濟才是關鍵的因素，疫情造成供應鄉鏈影響反而是其次。

郭台銘指出，對做硬體的公司來說，買東西晚幾個月再買，大家還會再買，工廠的產能落掉2~3個禮拜，往後用幾個月的時間加加班，調整應該會補的回來，至於說市場面是不是能持續增長，這是要觀察的重點。

郭台銘強調，現在不是供應不出來的問題，而是消費者有沒有消費？電子產品還好，旅行社、交通運輸業、服務業，不能說今天房間不來住了，下個月或下一季來，把房間租給3個人，服務業的彈性比較沒有，這些都需要各國政府來解決的，美國要提升經濟，除了提升基礎建設以外要增加消費，刺激消費，甚至減稅讓大家能消費。