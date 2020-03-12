美股震盪、台股下挫 龔明鑫：台灣長期實質面還算不錯

受到新冠肺炎疫情衝擊，美股近期頻繁震盪，台股也有下跌的狀況。行政院政委龔明鑫今（12）日指出，目前台灣在長期實質面來說還算不錯，且上市櫃公司營收較去年有小幅下跌的狀況，主因是在海外尤其是中國大陸的減損，行政院與各部會都有在聯繫、溝通，並做因應準備。

針對股市動態，龔明鑫今日於行政院院會後記者會指出，行政院與各部會都有在聯繫、溝通，以了解實際狀況，且預作因應準備。

龔明鑫分析，首先就長期、實質面來看，台灣表現還算不錯，且1、2月加總出口，還較去年相對成長，3月是否有斷鏈的問題，還要與企業座談。

第二、從出口狀況來看，證交所公布上市櫃營收狀況，相對去年有小幅下跌，但主因不在於台灣在地生產，而是海外尤其是大陸方面的減筍，整體實質面來說目前看起來尚可，且疫情對於個別產業影響落差很大，因此紓困、振興才會針對特定產業來實施。

第三、台股不可能自外於國際行情，會相當大程度受到國際連動影響，目前歐美股市在開春時，較沒疫情，而相對亞洲國家股市受疫情遭受較大挑戰，現在歐美股市也受疫情影響，若疫情獲得相當程度控制，才會開始趨緩。

龔明鑫強調，行政院與相關部會都會積極密切觀察市場上的相關資訊，也會準備相關的因應作法。