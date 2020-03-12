美股現熊踨 台股防停損潮

本周疫情於全球持續擴散，美股再次湧現大逃殺走勢，資金轉向具避險概念的美債、黃金及日圓等商品避險，台股雖有八大行庫銜命買超抵禦外資期現貨龐大倒貨壓力。兆豐期貨分析師郭偉政表示，仍須提防疫情惡化致外資賣壓繼續擴大，進而逼迫市場停損賣壓潮湧現的恐慌走勢出現。

台指期技術面，台股持續受疫情衝擊，指數跌落年線支撐，由於美股道瓊期貨波段跌幅已達20%，已正式邁入熊市行情，本周若美股跌勢不止，台股仍有下探萬點關卡的可能。

基本面來看，疫情肆虐全球，目前有超過12萬人染疫，除中國大陸外，歐元區義大利最為嚴重，義大利政府已下令封國，然而歐元區因無邊境管制使疫情迅速擴散歐洲全境，但重要之重的全球最大經濟體美國，其疫情也出現爆發性的擴散，加上世衛組織宣布新冠肺炎為全球大流行病，另人憂心美國疫情一旦失守，對全球經濟之衝擊恐將超約2008年金融海嘯。

就籌碼面來看，外資昨日現貨大幅賣超207.6億元；台指期淨多單留倉部位增加至24,979口，選擇權淨空單部位增加至9.26萬口。

昨（11）日 美股三大指數全面重挫，道瓊工業指數下跌1,464.94點、S&P500指數下跌140.85點，與台股連動較為密切的那斯達克指數下跌392.2點、費城半導體指數下跌93.96點。

受世界衛生組織發布新冠肺炎 為全球大流行病衝擊，以及川普計畫調降個人薪資所得稅率至零卻缺乏計畫受質疑，導致美股三大指數收盤重挫跌落熊市。期交所的盤後3月台指期收盤價以下跌60點收在10,764點，成交量較前一日縮減至112,517口。