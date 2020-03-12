南茂首季不看淡 投信連日買超今股價抗跌

台股指數今（12）日隨全球股市重挫，台股一片慘綠之際，少數個股也展現抗跌力道，其中，半導體封測廠南茂（8150）在去年獲利寫下近三個新高，且今年上半年接單及營運也不看淡之際，累計至昨（11）日為止，投信法人已連續買超4個交易日，法人的力挺也讓該股今日股價表現相對抗跌，今盤中跌幅約在3至4%。

對於公司後市營運展望，南茂近日表示，第一季受惠客戶對記憶體與驅動IC封測需求增加，南茂營運將淡季不淡，可望將是歷年同期最好，對近期陸續出第一季營運恐受新冠肺炎疫情的台股電子產業來說，南茂首季營運有機會寫歷年同期最佳，已讓市場吃下定心丸。

受到去年獲利寫近三年最佳表現，同時第一季營運不看，今日該股股價盤中跌幅約在3至4%之間，表現相對多數電子股抗跌，同時目前股價也仍力守在今年低點之上，以籌碼面來看，累計至昨（11）日為止，投信法人也連續買超該股4個交易日，累計買超2,497張，在近期全球股市重挫行情中，投信法人的少見連續買超也特別吸引市場目光。

此外，該公司也指出，第二季記憶體封測的接單也相對穩定，目前看來，驅動IC的變數較多，下半年要看疫情變化而定，如果疫情穩定，營收將會大幅成長，也因疫情造成的不確定風險高。

南茂去年營收203.38億元，年增10.05%，毛利率19.3%，年增 0.74 個百分點，去年全年稅後純益25.84億元，年增1.34倍，每股稅後純益3.55元，該公司擬配發現金股利1.8元。