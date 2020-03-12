三大半導體通路商成資金避風港 大聯大、文曄等抗跌

全球股市再重挫，台股指數今（12）日盤中一度重跌逾500點，盤面一片慘綠下，台灣前三大半導體通路商大聯大（3702）、文曄及至上，在長期營運穩健，長期投資價值浮現下，反成資金避風港，在防禦型資金轉進下，今日三檔個股盤中跌幅均在1%左右，在台股重挫行情中，顯示強勢抗跌表現。

台股指數今日再向下破底，盤中指數一度重跌逾500點，所有類股幾乎全面重挫，半導體通路商中，由於向來就是以營運穩健、配股配息也優於市場平均而吸引長線資金，在今日台股重挫行情中，除了台股前三大半導體通路商大聯大、文曄及至上跌幅在1%至2%之間，近年來營運表現同樣受市場矚目的敦吉跌幅也1%上下。

市場分析師表示，規模較大或營運具利基特質的半導體通路商，過去長期以來就不是以成長性著稱，而是以營運及股利配發長期穩定吸引資金布局。

其中，又以中長期資金居多，因此，每次出現全球性股市崩跌，在市場資金由其餘個股撤出時，大聯大及文曄等大型半導體通路商就會成為市場資金的避風港，而在資金轉進下股價也重挫行情況也能相對抗跌。

此外，以營運面來看，市場分析師也指出，電子產業的供需變化牽動個股的營運及股價，不過，以大型的半導體通路商來說，由於零組件的供應動輒數十萬以上的品項，因此，只要市場需求還在，不管市場需求方向怎麼挪移，對半導體通路商來說，營運受影響的程度都相對有限，這也是通路商長期以來，營運相對穩健的主要原因。

以甫公布的2月營收來看，大聯大投控雖受疫情影響，在記憶體、伺服器、5G基地台需求帶動下，2月單月合併營收仍創歷年同期新高，年成長26.3%，達374億元，累計今年前二個月的合併營收為770.2億元，相較去年同期711億元，年成長8.3%。