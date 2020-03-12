快訊

爵士戈貝爾確診致NBA無限期停賽 「他摸遍記者會上麥克風…」

神獸之死 肯亞非法盜獵的「白長頸鹿」悲歌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電股價跳空摜破300元大關 單日市值蒸發近4,000億

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導
台積電（2330）也抵擋不住市場強大賣壓，今（12）日跳空開出直接摜破300元大關。圖／聯合報系資料照片
台積電（2330）也抵擋不住市場強大賣壓，今（12）日跳空開出直接摜破300元大關。圖／聯合報系資料照片

美股再度出現單日千點跌幅，台股護盤指標台積電（2330）也抵擋不住市場強大賣壓，今（12）日跳空開出直接摜破300元大關，最低至287元，跌幅達4.96%，單日市值蒸發近4,000億元，所幸盤中跌幅稍有收斂。

近五日外資連續賣超台積電達14萬張，法人指出，隨著歐、美疫情情勢升溫，全球資金逃竄至債市避險，台股後勢端看外資對台積電買賣態度即可判斷。

台積電近日遭外資調節，外資考量全球疫情升溫風險，對全球GDP造成傷害，減持全球股市部位，資金流向相對安全債市避險，目前亞洲以中國為首疫情逐漸從高峰開始降溫，而歐美則是正要開始大爆發，在各國均提出振興經濟措施，貨幣相對寬鬆之下，未來資金可能先重返亞洲，像台積電半導體指標將是優先首選。

且台積電今年業績相對其他產業仍維持高成長性，法人指出，台積電短期動能雖受到新冠肺炎干擾，但網通與高效能運算需求源源不絕，尤其在先進技術5／6／7奈米領先地位，預計高效能運算將接棒5G成為下一個驅動力，預估2019至2022年台積電高效能運算營收年複合成長率將達雙位數。

雖然近期傳出蘋果降低AirPods下單預估量，但法人認為包括：超微、英特爾等委外訂單仍源源不絕，台積電在先進技術節點的整備度及成熟度，預料未來超微、英特爾將晶片生產業務轉交台積電其下單量將逐年成長。

另外，7奈米及以下製程佔台積電2020年營收近50%，2021至2022年貢獻度將進一步上升52~55%間，雖然智慧型手機與5G相關需求仍將是最大營收來源，但預計高效能運算將帶來更多上檔空間。

台積電 外資 疫情

延伸閱讀

超微展望樂觀拉抬晶片組需求 祥碩股價逆勢抗跌

疫情恐影響第2季業績 台積電早盤跌破300元

台積電開盤下跌3元 股價失守300元創去年10月28日以來新低

英特爾新架構GPU 傳採台積6奈米生產

相關新聞

全球股災再現 台股盤中重挫逾500點、近60檔個股跌停

美股道瓊重挫1,464點，影響台股今（12）日直接跳空開低，指數以10,845.39點下跌48.36點開出，台積電（23...

美股再跌千點步入熊市 台股開低早盤重挫逾260點

美國總統川普未公布救市計畫，美股道瓊指數湧現失望賣壓，終場重挫1,464點，影響台股今（12）日直接跳空開低，指數以10...

台積電股價跳空摜破300元大關 單日市值蒸發近4,000億

美股再度出現單日千點跌幅，台股護盤指標台積電（2330）也抵擋不住市場強大賣壓，今（12）日跳空開出直接摜破300元大關...

台積電開盤下跌3元 股價失守300元創去年10月28日以來新低

台積電ADR周三收跌4.16%，台股今（12）日開低，台積電（2330）失守300元關卡，以299元開低，下跌3元，早盤...

蘋概三王大跌 市值一度失血5,014億元

台股今（12）日開低走低，一度下探至10,359.67點，重挫534.08點，蘋概三王開低後跌勢加重，盤中股價最低時三王...

美股道瓊大跌1464點 台股資金出逃壓力沉重

世界衛生組織宣布武漢肺炎全球大流行，美國總統川普救市措施不明，道瓊指數重挫1464點，11年多頭告終，分析師認為，台股資...

逐筆交易乖乖聯名包 亮相

台股盤中逐筆交易將自3月23日上路，臺灣證券交易所為感謝證券同業對推動新制的支持，特別與乖乖股份有限公司聯名製作「逐筆交易乖乖聯名包」，並陸續致贈各證券商總、分公司及周邊單位。

五檔PCB潛力股 叫好

臻鼎（4958）宣布收購先豐，啟動PCB大整併，加上5G帶動PCB股業績增溫，外資花旗、野村、大型投顧分別點名臻鼎、聯茂、台光電、博智、金像電五檔潛力大，有望跑贏大盤，激勵PCB族群躍居盤面焦點。

上市公司2月營收減3.6%

證交所統計，942家上市公司除了三發地產（9946）因故未如期申報2月營收，其他均已準時公告；總計上市公司2月營收1.93兆元，較去年同期衰退3.6%，並計446家公司成長，495家衰退。

低基期電子股 扮演穩盤要角

台股昨（11）日受制於外資擴大賣超至207億元，再度拉回109點，不少強勢股紛紛收低，但晶豪科（3006）等電子股，挾股價低基期、法人籌碼穩定等優勢，展現抗跌力道，扮演盤面多方明燈。

融券回補大戲 台積領銜

台股融券回補大戲上演，明（13）日將由台積電領銜登場，中壽、南亞科下周跟進，數百家上市櫃企業、8.5萬多張融券，總計逾60億元的回補買盤，將在清明節前齊步進場。

台股當沖熱 連三天突破千億

台股昨（11）日殺尾盤，終場大跌百點，累積此波高點來已下跌1,200點，操作難度大增之際，投資人大玩短線當沖。台股9日至11日連三天當沖均突破千億元，最高單日金額逾1,200億、比重30%，並有近八萬股民做當沖，刷新紀錄。

熱門新聞

疫情若延燒重擊股市 金管會：已做好禁止放空等準備

危機入市 存股族該搶進台塑四寶了嗎？

台股尾盤遭空襲失守「萬一」 大跌109點收10,893

金管會護盤 「禁止放空」穩定措施準備好了

國巨、華新科 外資看好補庫存急單到

全球股災再現 台股盤中重挫逾500點、近60檔個股跌停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。