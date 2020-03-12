台積電股價跳空摜破300元大關 單日市值蒸發近4,000億

美股再度出現單日千點跌幅，台股護盤指標台積電（2330）也抵擋不住市場強大賣壓，今（12）日跳空開出直接摜破300元大關，最低至287元，跌幅達4.96%，單日市值蒸發近4,000億元，所幸盤中跌幅稍有收斂。

近五日外資連續賣超台積電達14萬張，法人指出，隨著歐、美疫情情勢升溫，全球資金逃竄至債市避險，台股後勢端看外資對台積電買賣態度即可判斷。

台積電近日遭外資調節，外資考量全球疫情升溫風險，對全球GDP造成傷害，減持全球股市部位，資金流向相對安全債市避險，目前亞洲以中國為首疫情逐漸從高峰開始降溫，而歐美則是正要開始大爆發，在各國均提出振興經濟措施，貨幣相對寬鬆之下，未來資金可能先重返亞洲，像台積電半導體指標將是優先首選。

且台積電今年業績相對其他產業仍維持高成長性，法人指出，台積電短期動能雖受到新冠肺炎干擾，但網通與高效能運算需求源源不絕，尤其在先進技術5／6／7奈米領先地位，預計高效能運算將接棒5G成為下一個驅動力，預估2019至2022年台積電高效能運算營收年複合成長率將達雙位數。

雖然近期傳出蘋果降低AirPods下單預估量，但法人認為包括：超微、英特爾等委外訂單仍源源不絕，台積電在先進技術節點的整備度及成熟度，預料未來超微、英特爾將晶片生產業務轉交台積電其下單量將逐年成長。

另外，7奈米及以下製程佔台積電2020年營收近50%，2021至2022年貢獻度將進一步上升52~55%間，雖然智慧型手機與5G相關需求仍將是最大營收來源，但預計高效能運算將帶來更多上檔空間。