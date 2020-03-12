蘋概三王大跌 市值一度失血5,014億元

台股今（12）日開低走低，一度下探至10,359.67點，重挫534.08點，蘋概三王開低後跌勢加重，盤中股價最低時三王市值合計縮水5,014.45億元，台積電失守300元，一度下探至287元，大跌15元，市值大減3,889.56億元，股王大立光一度下探至3,970元，跌破4,000元，逼近跌停3,950元，盤中跌幅6.84%，鴻海盤中跌幅3.68%。

美股重挫，拖累台股早盤開低走低，各類股齊挫下，加重大盤跌勢，蘋概三王也是重挫表現，股王跌到近跌停價位，跌幅最大，早盤以4,170元開低，一度下探至3,970元，下跌415元，市值一口氣減少556.51億元，盤中跌幅縮小至6.84%，股價再站上4,000元。

台積電今日以299元開低，一開盤就跌破300元，盤中下滑至287元，大跌15元，市值大減3,889.56億元，創下去年10月以來的波段低點，盤中跌幅減少至2.93%；台積電為外資主要提款標的，昨日賣超21,223張，連五賣，統計本周以來市值一度大減7,260億元。鴻海今日以77.4元開低，一度下滑至74.5元，市值減少568.38億元，盤中跌幅3.68%。