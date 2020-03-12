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股市大波動 蔡鎮村：低風險創造獲利有訣竅

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

各國政府陸續提出救市措施，預期今晚歐洲央行利率決議將降息，對股市有瞬間短暫拉升效果，但整體而言，仍抵不住疫情蔓延對經濟的衝擊。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，行情大幅波動之下，交易人依預定策略善設停損或二擇一平倉方式為宜。在波動率大幅上升之下，選擇權的權利金偏高，或以價差交易將是低風險創造獲利的好時機。

外資持續大量賣超台股，至昨（11）日止，共賣超集中市場1,391億元，雖有英國央行緊急降息及金管會做好股市禁空準備，仍抵擋不住重重賣壓，權值股開盤挫低，台積電跌破300元關卡，美股台積電ADR約當收盤價為314元。

加權指數開盤為10,845.39點，開盤30分鐘內，快速跌破10,800、10,700及10,600整數關卡點，各類股指數皆下跌。在美國宣布暫時限制歐洲赴美旅客入境消息，美股指數電子盤應聲下跌，台股投資人更加恐慌，跌幅再擴大，加權指數跌破10,500、10,400點。3月台指期貨跟著大盤下挫，逆價差較昨日收斂。

台積電

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