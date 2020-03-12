聽新聞
test
0:00 / 0:00
全球股災再現 台股盤中重挫逾500點、近60檔個股跌停
美股道瓊重挫1,464點，影響台股今（12）日直接跳空開低，指數以10,845.39點下跌48.36點開出，台積電（2330）早盤跌破300元關卡領跌，盤中賣壓不斷擴大湧現，時至10時，大盤重挫逾500點，盤中已有近60檔個股跌停。
美股開低走低，由於美國總統川普預告出台的一籃子救市計畫並未如期公布，引發市場失望性賣壓，且美國新冠肺炎確診人數突破千例，WHO正式宣布疫情為全球大流行，市場不安情緒持續蔓延，拖累四大指數一路走低，盤中標普500離熔斷僅一步之遙，收盤均重挫超過4%，拖累亞洲主要股市今日包括韓、日、港、台股盤中都重挫逾3%-4%，陸股跌勢走跌逾1%，相對較輕。
觀察台灣50成分股今日盤中表現，台積電跌破300元關卡，盤中重挫近5%，鴻海也走跌近4%，大立光與南亞科走跌逾9%，可成也有逾8%的跌幅，聯發科走跌逾6％，日月光投控走跌逾5%，整體來說大致都有3~5%不等間的跌幅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言