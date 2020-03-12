全球股災再現 台股盤中重挫逾500點、近60檔個股跌停

美股道瓊重挫1,464點，影響台股今（12）日直接跳空開低，指數以10,845.39點下跌48.36點開出，台積電（2330）早盤跌破300元關卡領跌，盤中賣壓不斷擴大湧現，時至10時，大盤重挫逾500點，盤中已有近60檔個股跌停。

美股開低走低，由於美國總統川普預告出台的一籃子救市計畫並未如期公布，引發市場失望性賣壓，且美國新冠肺炎確診人數突破千例，WHO正式宣布疫情為全球大流行，市場不安情緒持續蔓延，拖累四大指數一路走低，盤中標普500離熔斷僅一步之遙，收盤均重挫超過4%，拖累亞洲主要股市今日包括韓、日、港、台股盤中都重挫逾3%-4%，陸股跌勢走跌逾1%，相對較輕。

觀察台灣50成分股今日盤中表現，台積電跌破300元關卡，盤中重挫近5%，鴻海也走跌近4%，大立光與南亞科走跌逾9%，可成也有逾8%的跌幅，聯發科走跌逾6％，日月光投控走跌逾5%，整體來說大致都有3~5%不等間的跌幅。