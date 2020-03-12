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台積電開盤下跌3元 股價失守300元創去年10月28日以來新低
台積電ADR周三收跌4.16%，台股今（12）日開低，台積電（2330）失守300元關卡，以299元開低，下跌3元，早盤賣壓沈重下，股價下滑至295.5元，市值縮水至7兆6,624億元，創下2019年10月28日以來的波段新低價。
台積電2月合併營收933.94億元，終止連續六個月營收逾千億元的表現，月減9.9%，創七個月低點，但仍是歷年同期新高，年增53.4%，累計前二個月合併營收1,970.78億元，年增41.8%。
台積電預估首季營收約3,049.8~3,079.7億元（以新台幣29.9元兌換1美元匯率計算），季減2.9~3.9%；法人預估，3月工作天數恢復正常，業績可望再突破千億元大關，第1季財測可望達標。
台積電遭逢外資賣壓，昨日賣超20,223張，連五賣，台積電ADR下跌，今日台積電股價開低走低，失守300元，股價一度下滑至295.5元，早盤跌幅1.98%。
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