美股再跌千點步入熊市 台股開低早盤重挫逾260點

美國總統川普未公布救市計畫，美股道瓊指數湧現失望賣壓，終場重挫1,464點，影響台股今（12）日直接跳空開低，指數以10,845.39點下跌48.36點開出後，賣壓不斷湧現，台積電（2330）早盤跌破300元關卡領跌，指數一度跌幅擴大到超過260點，接連失守10,700、10,800點關卡。

美股開低走低，由於川普預告出台的一籃子救市計畫並未如期公布，引發市場失望性賣壓，且美國新冠肺炎確診人數突破千例，WHO正式宣布疫情為全球大流行，市場不安情緒持續蔓延，拖累四大指數一路走低，盤中標普500離熔斷僅一步之遙，收盤均重挫超過 4%。

終場美股四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌1,464點，或5.85%，收在23,553點；標普500指數下跌140點，或4.88%，收在2,741.38點；那斯達克指數下跌392.2點，或4.70%，收在7,952.05點；費半指數下跌93.9點，或5.67%，收在1,562.54點。

昨日籌碼面部分，三大法人合計賣超台股287.49億元。其中外資賣超211.54億元，投信買超8.74億元，自營商賣超84.65億元。

資券變化方面，融資減4.53億元，融資餘額為1328.8億元，融劵減7.49萬張，融券餘額為76.58萬張。

外資台指期部位，多單加碼4,245口，淨多單部位25,763口，借券賣出金額為69.17億元。

投顧法人指出，儘管歐美各國不斷拋出降息、降稅政策救市，但這些救市工具對於控制疫情無效，市場情緒仍然動盪不安，股債原物料商品行情短線波動極大，操作難度遽增；考量疫情全球蔓延加上重要科技大廠已陸續示警，營運展望面臨下修，市場不確定性仍高，且台股技術面偏空，將持續弱勢震盪，建議保守操作。