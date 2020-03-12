元大金獲利佳股息看增 現金殖利率估5%起跳

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控（2885）去年獲利突破200億元大關，金控與旗下五家主要子公司獲利同創歷史新高，每股稅後純益（EPS）1.76元，本月底將討論股利配發，以過去元大金的盈餘配發比率來看，每股股利可望上看1元，並延續現金股息為主的股利政策，以元大金近期股價來看，法人估算現金股息殖利率應可在5%以上。

元大金近年來獲利逐年穩健成長，每年的股利水準也節節高升，去年股東會分派2018年盈餘，現金股息來到0.9元，股息殖利率也升高到5%左右。元大金股價也在獲利成長下穩步向上，於去年底登上20元大關，近期受新冠肺炎疫情衝擊全球股市，台股重跌使元大金股價連帶受挫，近兩周股價跌落20元，來到18、19元多附近，惟獲利成長帶動股息可望增加，因此法人預估現金股息殖利率仍可望有5%以上水準。

元大金將在本月底董事會才會討論拍板股利，由於過去元大金的配發率相對保守、低於六成，之前還低於五成，帳上累積了超過300億元的未分配盈餘「本錢」，雖然新冠肺炎疫情因素干擾，但市場對元大金股息仍樂觀期待增加。

元大金控 股息 股利

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