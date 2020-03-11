譜瑞-KY擬配發現金股利15.23元 殖利率約2.28%

高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）去年獲利創新高，今（11）日公告經董事會決議，擬配發現金股利15.23元，同樣創歷史新高紀錄，以今日收盤價666元計算，殖利率約2.28%。

譜瑞-KY去年稅後純益24.33億元，年增23.58%，每股純益31.54元，獲利和每股純益皆創新高，因此配發現金股利15.23元，也是歷史新高紀錄。

日前在法說會上，譜瑞釋出對今年的展望，董事長趙捷對上半年營運抱持樂觀態度，主要是新訂單持續挹注，新開發案也不斷增加，加上螢幕高畫質及高刷新率的需求不斷成長，因此對於第2季營運也持樂觀看待。

譜瑞-KY的2月合併營收達9.82億元，改寫歷史同期新高表現，讓法人看好，在面板廠受新冠肺炎疫情影響不大之下，將能持續拉貨，順勢帶動譜瑞-KY業績成長，第1季合併營收將可望順利達成先前財測區間。