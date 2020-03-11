追繳令出籠？元大S&P原油正2再爆百萬巨量

油價重挫反彈，台股熱門ETF-元大S&P原油正2（00672L）卻因為籌碼釋出加速下跌，今（11）天爆出116萬張巨量，再創台股紀錄。法人分析，該ETF頻爆大量，除與停損、當沖、套利有關，也可能有融資被斷頭情況；呼籲投資人油價還沒回穩，進場應小心。

過去曾和元大S&P原油正2一樣，發生急速下跌、溢價影響ETF的富邦VIX，有市場比喻為投信的「養套殺」，但對此不少業界人士認為，ETF追蹤指數，和主動式基金可透過內線交易摜殺散戶有別，更準確說，是台股有很多高波動的ETF還不被投資人理解，更有賴行情和產品風險的宣導。

元大S&P原油正2因國際油價爆跌，交投熱度巨幅竄高，繼9日爆出112萬張大量，10、11日因市場利空、股價靠攏淨值，再爆出92萬、116萬張天量，單日和波段表現都創紀錄。不少人因此好奇，這檔ETF為何頻爆巨量？

對此法人從盤後解析，元大S&P原油正2的首要動能應該是停損賣盤，因ETF近三天盤中跌幅都達20%以上，相當驚人。在此之前，油價已連破50、45美元，一些投資人想摸底，未料產油國協商破局，跌勢超出預期下，不得不緊急停損。

其次，油價高波動，元大S&P原油正2又有廣大流動性，法人觀察，許多當沖戶特別瞄準這檔ETF，加大買賣，成為爆量的另股力量。

證交所統計，台股9、10日當沖金額都超過千億元，前幾名集中波動型ETF，元大S&P原油正2來說，兩天的當沖量達39.5萬、40萬張；避險型的富邦VIX則各有21萬張。

第三，元大S&P原油正2雖然大跌，但買盤強烈下，市場價格並未靠攏淨值，溢價持續有20%以上，因此也吸引不少套利買盤。法人以發行投信釋出籌碼的時點推斷，套利交易應集中在10、11日。

第四，是信用交易部分，元大S&P原油正2爆跌已觸及追繳警戒線，包括9日融資爆減8.2萬張，10日再減1.4萬張，今日ETF續跌，持續減少機率高。

這其中，也可能有保證金不足被斷頭情況，而ETF的券資比亦因融資大減，到10日為止，連兩天破100%。

法人指出，在發行投信完全釋出籌碼後，元大S&P原油正2短期表現應回歸行情，溢價對市價影響將縮小，但由於產油國歧見多，應提防波動重新放大。

投資人若有槓桿部位且虧損不小，油價不易快速反轉下，建議酌量停損，至於空手者想布局，市場上也有一倍的元大S&P石油，降低槓桿為宜。