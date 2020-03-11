法人買超優勢 低基期電子股逆勢抗跌

台股今（11）日受制於外資擴大賣超至207億元，再度拉回109點，不少強勢股紛紛收低，但晶豪科（3006）等電子股，挾股價低基期、法人籌碼穩定等優勢，展現抗跌力道，扮演盤面多方明燈。

美國總統川普祭出紓困措施，激勵美股四大指數強彈，但多頭信心仍紛擾不安，今日美股期貨電子盤下殺，再度引發亞股跌勢，台股在反攻年線失利後，尾盤急速壓低，終場跌109點，收10,893點，成交值縮至1,776億元。

台積電、鴻海、大立光等蘋概三王不敵外資賣壓，今日同步收黑，大型金控、台塑四寶等權值股持續疲軟，連先前強勢的伺服器、5G基建、IC設計等族群也紛紛拉回，僅部分防疫概念股，以及具有股價低基期、法人買超優勢的電子股逆勢抗跌。

根據統計，晶豪科、茂達、神基、希華、大聯大、敦泰等12檔個股，自去年初以來漲幅不到25%、股價淨值比低於3，加上近5日獲得三大法人買超183張至2,651張不等，今日在台股大殺尾盤的逆風下，仍有收平甚至上漲收紅表現，凸顯籌碼相對乾淨的優勢。

強固型電腦大廠神基近幾年營運穩定，是不少法人關注的高殖利率個股，日前董事會已決議配發2.8元現金股息，股息殖利率達5.6%；另一檔無塵室機電大廠聖暉擬配發15元股息，與前一年相當，殖利率7.9%，吸引市場買盤提前卡位。

法人認為，新冠肺炎疫情持續在全球各國擴散，雖然美國等政府陸續出台相關政策激勵措施，但能否順利止血仍待觀察，預估對金融市場激勵僅止於短期效應，在外資持續偏空操作下，台股最好狀況是在年線附近築底，建議逢反彈仍暫先減碼為上。