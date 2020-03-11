瑞磁生技上市審議會 3月13日召開
有泛宏碁集團加持的瑞磁生技（ABC-KY，代號6598），繼去年底申請上市，證交所今（11）日公告，ABC-KY上市審議會將於3月13日召開，決定公司是否符合掛牌標準。
證交所預定3月13日召開有價證券上市審議委員會第723次會議，審議ABC-KY申請上市案。有關公司的基本資料如下：
一、公司負責人：李家榮。
二、資本額／申請上市時之淨值：7.2億元／ 5.6億元。
三、主要業務：主要為數位生物條碼多元檢測平台技術的研發、授權，及數位生物條碼（BMB）、光學分析儀與體外診斷試劑開發、生產和銷售。
四、稅前純損狀況：2016、2017、2018、2019年前三季分為虧損3.9億、2.6億、2.6億及2.2億元（均為虧損）。
五、每股稅後虧損：2016、2017、2018、2019年前三季分為虧損9.09元、5.66元、5.06元及3.59元。
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