外資大賣晶圓雙雄、金融股 買超則是最愛這十檔

台股大盤指數在午盤過後隨著權值股翻黑下挫，終場收在10,893.75點，下跌109.79點，外資持續提款，單日賣超高達207.6億元，尤以晶圓雙雄、金控股高居賣超前十大行列，不過，除了ETF之外，買則是青睞金像電(2368)、晶技等低價題材股，在大盤震盪時，吸引外資資金進駐。

台股今日開高走低翻黑作收，跌幅1%，三大法人合計賣超283.57億元，其中尤以外資賣超207.6億元最多，投信買超8.68億元，自營商賣超（合計）84.64億元。

在大盤震盪時，外資持續從權值股及金融股提款，統計今日賣超前十大依序是元大S&P原油正2、中信金、聯電、台積電、玉山金、元大S&P原油反1、國泰金、開發金、東元、旺宏等；另外，兆豐金、元大金、富邦金、友達、鴻海等賣超也多。

台積電以309元開高，一度拉升至310.5元，市值重新站上8兆元，但午盤過後賣壓加重，股價翻黑，終場收在今日最低的302元，下跌5元，跌幅1.62%，成交61,705張，市值再縮水1,296.52億元，統計外資今日賣超20,223張，連五賣，投信買超115張，自營商賣超4,315張，合計三大法人賣超24,423張。

鴻海以79.3元紅盤開出，一度拉升至80.1元，終場收在今日最低的78.6元，下跌0.8元，跌幅1%，成交30,321張，市值減少110.9億元；統計外資賣超8,728張，連四賣。

外資從權值股提款，資金明顯轉進低價題材股，今日買超前十大依序是富邦VIX、元大台灣50反1、金像電、元大滬深300正2、晶技、敦泰、正隆、晶豪科、大成鋼、智邦等。

金像電2月合併營收16.69億元，月增15.47%，年增48.73%，近期外資買超居多，今日買超11,128張，投信買超2,700張，自營商買超1,679張，三大法人合計買超15,507張，股價收在22.1元，創下2015年1月以來的高點價位。