台股終場跌109點 三大法人擴大賣超283億元
台股今（11）日開高震盪走低，終場加權指數大跌109.79點，收在10,893.75點，連續失守兩整數關卡，統計三大法人今日合計賣超台股283.57億元。
統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超207.6億元，外資自營商賣超0.04億元，投信買超8.68億元，自營商（自行買賣）賣超39.35億元，自營商（避險）賣超45.29億元，三大法人合計賣超283.57億元。
由於川普宣布考慮推出薪資稅等實質性紓困措施，加上俄羅斯傳出有意與沙烏地阿拉伯重啟談判，美股昨日報復性反彈，道瓊指數終場大漲逾千點，惟道瓊電子盤今早回跌，亞洲主要股市也相繼翻黑，包括台、陸、港股開高震盪小漲後，盤中翻黑走跌，日、韓股則開低震盪走低，盤中跌勢加劇。
觀察今日盤中台灣50成分股表現，主要權值股台積電、鴻海、聯發科、大立光盤中相繼翻黑走跌，而金融權值股表現一般，反而是傳產族群包括台化、南亞、台塑、台泥、和泰車、亞泥、寶成等盤中較為強勢，有逾1%的漲勢。
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