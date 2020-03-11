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萬一大關再失台股收跌109.79點 三大法人賣超283.57億
台股今(11)日開高震盪走低，權值股在午盤過後翻黑，蘋概三王都收在今日最低價，指數由紅翻黑，終場以10,893.75點作收，下跌109.79點，萬一大關再度失守，成交量1,745.63億元；三大法人賣超283.57億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超207.6億元，投信買超8.68億元，自營商賣超（合計）84.64億元，其中自營商（自行買賣）賣超39.35億元，自營商（避險）賣超45.29億元。
台股今日以11,022.82點紅盤開出，一度拉升至11,088.23點，蘋概三王齊收在今日的最低價，台積電(2330)收在302元，下跌5元，市值一口氣再縮水1,296.52億元，大立光收4,385元，下跌105元，跌幅2.33%，鴻海收78.6元，下跌0.8元，跌幅1%，大盤指數最低下滑至10,885.91點，終場收10,893.75點，跌幅1%。
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