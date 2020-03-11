蘋概三王齊收低 市值合計蒸發1,548億元

台股今（11）日午盤過後翻黑，終場收在10,893.75點，下跌109.79點，蘋概三王齊收在今日的最低價，台積電（2330）收在302元，下跌5元，市值一口氣再縮水1,296.52億元，加計股王大立光及鴻海，三王市值合計蒸發1,548.22億元。

台股今日開高走低，終場大跌作收，台積電2月合併營收933.94億元，終止連續六個月營收逾千億元的表現，月減9.9%，創七個月低點，但仍是歷年同期新高，年增53.4%，累計前二月合併營收1,970.78億元，年增41.8%。

台積電預估首季營收約3,049.8~3,079.7億元（以新台幣29.9元兌換1美元匯率計算），季減2.9~3.9%；法人預估，3月工作天數恢復正常，業績可望再突破千億元大關，第1季財測可望達標。

市場則是傳出蘋果憂心疫情持續擴散，將衝擊經濟活動，減少對台積電AirPods晶片下單預估量，從原先的1.2億減為9,000萬；法人表示，如果新冠肺炎疫情可在3月底前獲得控制，對台積電業績影響不大。

台積電今日以309元開高，一度拉升至310.5元，市值重新站上8兆元，但午盤過後賣壓加重，股價翻黑，終場收在今日最低的302元，下跌5元，跌幅1.62%，成交61,705張，市值再縮水1,296.52億元。

股王大立光以4,500元開高一度拉升至4,555元，午盤過後翻黑，終場收在最低的4,385元，下跌105元，跌幅2.33%，成交654張，市值也因此減少140.8億元。

鴻海今日以79.3元紅盤開出，一度拉升至80.1元，終場收在今日最低的78.6元，下跌0.8元，跌幅1%，成交30,321張，市值減少110.9億元。