台股尾盤遭空襲失守「萬一」 大跌109點收10,893

美股昨日報復性反彈，道瓊指數終場大漲逾千點，激勵台股今（11）日開盤走高，在權值股的帶領下，指數一度觸碰年線，惟隨即遭遇到反壓，反而回測萬一關卡，指數轉趨在萬一關卡及年線間震盪，而午盤過後又見空方勢力增強，主要權值股相繼翻黑，使得指數翻黑下殺，終場大跌109.79點、跌幅1%，收在10,893.75點，連續失守兩整數關卡，成交量1,746.63億元。

美股開高震盪走高，由於美國總統川普宣布考慮推出薪資稅等實質性紓困措施，加上俄羅斯傳出有意與沙烏地阿拉伯重啟談判，激勵美股報復性反彈，四大指數收盤全面大漲；惟道瓊電子盤今早回跌，亞洲主要股市今日表現也多呈現漲跌互見，台、陸、港股開高震盪小漲，日、韓股則開低震盪走低逾1%。

觀察盤中台灣50成分股表現，台積電（2330）、鴻海與聯發科開高後走勢震盪，盤中多僅呈現小漲，大立光則較為強勢，走揚近1%，其餘電子股如研華、國巨、日月光投控盤中也有逾1%的漲勢。

金融股表現一般，反而是傳產族群包括台化、南亞、台塑、台泥、和泰車、亞泥與寶成等盤中皆有逾1%的漲勢。

台新投顧副總黃文清表示，儘管今日早上道瓊電子盤走跌，不過亞洲股市整體表現相對持穩。目前在新冠肺炎疫情影響部分，中國確診人數降低，疫情出現趨緩，不過如歐美等地區還在增加是較不利的因素，恐持續影響後續行情出現較大震盪。

不過整體而言，由於台股跌幅已深，短線上有機會出現跌深反彈行情，年線位置有機會在這兩日站回，而指數反彈過後則將視疫情發展狀況而反覆逐底震盪。

【中央社／台北11日電】

台北股市今天開高走低，收盤跌109.79點，為10893.75點，跌幅1.0%，成交金額新台幣1745.63億元。

加權指數開盤為11022.82點，盤中最高11088.23點，最低10885.91點；不含金融股指數9176點，跌98.76點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.54%、食品股漲0.28%、塑化股跌0.24%、紡織股跌0.6%、機電股跌1.39%、造紙股跌0.76%、營建股跌0.6%、金融股跌0.59%。

委買張數1420萬6176張，委賣張數945萬7141張，成交張數735萬8661張。

收盤時上漲248家，下跌614家，持平93家。

成交量前5名個股為元大S&P原油正2、富邦VIX、元大台灣50反1、金像電、元大滬深300正2。

漲幅前5名個股為富邦VIX、信昌化、恆大、精元、晶技。

跌幅前5名個股為元大S&P原油正2、華上、銘鈺、裕豐、愛普。