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國光生技、高端疫苗人氣強 股價漲勢再起

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

新冠肺炎病毒疫情全球持續升溫，隨著疫情到處肆虐防疫苗概念股國光生技（4142）及高端疫苗成為市場人氣指標，股價創新高回檔修正後，今（11）日漲勢再起，國光盤中最高來到32.45元，漲幅為6.7%；高端盤中一度來到48元，漲幅為2.8%。

法人指出，國光生物科技今天股價表現比較強勁，主要還有2月營收表現不錯支撐，推升股價表現更出色，今日公告2月自結餘營收為新台幣459萬元，累計今年1~2月自結營收為新台幣3.61億元，較去年同期營收0.34億元，成長幅度為935%。

國光表示，2月營收較去年減少主要原因為第二條無菌針劑充填線的建置目前進行到廠房設施的施工，使得原有第一條充填產線的使用因此受到限制，今年的產品生產排程也配合工程而調整。原第一條充填線產能於第一季後將會恢復，待2021年第3季第2條無菌針劑充填線完工後，在兩條充填線配合下的充填總產能提高數倍，將可充份供應未來國內外的訂單需求。

另外，為因應當前新型冠狀病毒疫情，國光在今年1月初即已成立專案小組，投入新冠病毒疫苗開發研究，國光生技擁有疫苗專業研發及生產能力，且長期為政府重大疫情爆發時的防疫夥伴，日前已與國衛院簽訂合作意向書，合作範圍包括新冠病毒疫苗與試劑開發，及動物模式建立等，雙方聯手可望讓新疫苗的開發更為順利，期望為全國人民防疫再添利器。

至於高端疫苗與美國國衛院於2月16日簽訂合約，將取得美國國衛院開發之新型冠狀病毒肺炎候選疫苗及相關生物材料，此疫苗開發案目前為候選疫苗概念驗證階段，高端疫苗與美國國衛院皆分別進行動物實驗等相關評估工作，並根據動物實驗數據判讀、以及與藥品法規主管機關討論，方可執行。

疫苗 國光生

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