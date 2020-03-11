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學名藥委任開發案 晟德二審再勝訴要求東洋如實履約

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

晟德（4123）訴請確認與東洋簽署的Risperidone PLGA學名藥委任開發協議的契約關係存在，今（11）日獲台灣高等法院於二審判決晟德勝訴，晟德表示，公司擁有精神分裂症長效藥物Risperidone PLGA產品的相關權利，並有權要求東洋繼續履約。

晟德自民國92年起即鎖定中樞神經領域，確立為兒童用藥外的開發重點，公司表示，主要因口服液劑的高順服性，非常適合切入精神分裂症、失智症等用藥市場，且與國際藥廠以錠劑為主的走向做出差異化。

晟德的精神分裂症藥物Risperidone口服液劑於民國94年上市，成為中樞神經水劑布局中的先鋒產品，之後在該領域除擴展到6種疾病治療類別，也著力開發其他特殊劑型以完善產品組合，其中即包含精神分裂症長效藥物Risperidone PLGA。

晟德表示，約10年前委託東洋開發Risperidone PLGA，雙方簽訂委任開發協議，約定由晟德按進度分階段向東洋支付2,000萬元委託費，而產品權利為晟德所有，並同意東洋得分享美國市場權利。

晟德表示，從民國99年至103年間，公司已依約按研究進度、分階段支付東洋共1,250萬元的委託費用，然對於藥品開發至關重要的量產規格製造與最後的技術移轉，東洋多年來不僅研發進度拖延、遲遲未能完成交付，之後並否認委任開發協議的效力，宣稱Risperidone PLGA為其旗下產品。

晟德表示，公司在民國105年7月1日提起訴訟，台北地方法院於民國107年3月1日判決晟德勝訴，惟東洋表示不服，提起上訴，今台灣高等法院於二審仍判決晟德勝訴。

晟德表示，當年合約的開發內容、時程與報價皆是東洋所提議，亦經東洋董事會通過，因此嚴正要求東洋能忠實履約。

晟德 東洋 台灣高等法院

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