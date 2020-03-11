快訊

誰餵美國吃「鴉片」？奧克拉荷馬州的公害訴訟戰

竹女高三生滯留湖北趕上包機返台了！預計可趕上二階面試

蘋果春季發表會出現變數？傳AirPods對台積電減單

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導
新冠肺炎疫情導致iPhone銷量銳減，傳蘋果已對台積電減少AirPods晶片下單。 美聯社
新冠肺炎疫情導致iPhone銷量銳減，傳蘋果已對台積電減少AirPods晶片下單。 美聯社

美國境內新冠肺炎疫情確診人數持續攀升，蘋果春季發表會時間遞延或改線上進行傳言甚囂塵上，繼外資大砍iPhone銷量預估後，法人圈再傳蘋果憂心疫情持續擴散造成經濟活動減弱，減少對台積電（2330）AirPods晶片下單預估量，從原1.2億減為9,000萬。法人指出，若疫情在3月底前獲得控制，對台積電業績影響不大。

蘋果每年3月底舉辦春季產品發表會，此期間發布的產品各有不同，市場預期今年蘋果將發佈iPhone SE 2、新iPad Pro和新一代AirPods，然而隨著新冠肺炎疫情在美國境內擴散開來，甚至歐洲員工也傳出確診病例，外媒專門關注蘋果網站Macworld引述消息人士說法，蘋果對疫情擴散影響春季產品發表活動感到擔憂，極有可能出現改變。而先前有關蘋果變更發表會時間或形式，改為線上進行早有耳聞，但均未獲得蘋果證實。

中國市場占蘋果銷售額的近15%，因大陸疫情嚴重，先前蘋果已下修本季財測，華爾街分析師更是毫不留情大砍iPhone銷量，巴克萊預期出貨量從4,400萬支下調至4080 萬支，下一季出貨量從3,600萬支調降至3,380萬支；摩根大通則從4,750萬支下修至3,950萬支。實際中國資訊通信研究院公布的最新數據顯示，蘋果2月iPhone在中國出貨量僅49.4萬支，去年同期出貨量127萬支，單月出貨量年減高達60%。

就在iPhone銷量銳減及春季發表會出現變數之下，法人圈開始擔憂一向熱銷AirPods也可能銷量出現變數，傳蘋果已對台積電AirPods晶片下單減少，從原先1.2億減為9,000萬，主因蘋果憂心疫情在全球擴散影響經濟活動間接影響銷量，及供應鏈無法完整備料組裝生產。

台積電目前先進製程的訂單滿載，客戶不會輕易取消訂單，法人預料持續受惠於5G需求帶動，尤其是手機部分今年仍可維持高成長性，若疫情能在3月底前獲得控制，預計AirPods訂單下修部分僅為短期現象，對台積電的業績影響不大。

蘋果 台積電 AirPods

延伸閱讀

新冠肺炎疫情衝擊！2月大陸iPhone出貨不到50萬支

蘋果計畫改善iPadOS滑鼠操作體驗 含手寫筆跡轉數位文字效果

蘋果影像實驗 iPhone連拍5小時4K攝影一鏡到底

台積2月營收 同期新高

相關新聞

蘋果春季發表會出現變數？傳AirPods對台積電減單

美國境內新冠肺炎疫情確診人數持續攀升，蘋果春季發表會時間遞延或改線上進行傳言甚囂塵上，繼外資大砍iPhone銷量預估後，...

學名藥委任開發案 晟德二審再勝訴要求東洋如實履約

晟德（4123）訴請確認與東洋簽署的Risperidone PLGA學名藥委任開發協議的契約關係存在，今（11）日獲台灣...

美光記憶體多晶片封裝送樣 攻5G手機

記憶體廠美光（Micron）宣布搭載LPDDR5 DRAM的通用快閃記憶體儲存（UFS）多晶片封裝（uMCP），第1季起...

工研院4度獲全球百大創新機構獎 以智權助產業新商機

美國科睿唯安（Clarivate Analytics）今（11）日特頒「德溫特全球百大創新機構獎」，表彰工研院豐沛的研發...

電動車對MLCC需求倍增 法人估國巨、華新科吃補

電動車帶動被動元件MLCC需求，法人估每輛電動車對MLCC需求量比一般燃油車增加1.4倍以上，包括日廠Murata和TD...

湖北省復工 健鼎：有條件恢復產能排配

中國大陸湖北省今（11）日復工，PCB大廠健鼎（3044）指出，子公司健鼎（湖北）配合仙桃市政府同意在確保員工健康與防疫...

研勤聚焦人臉辨識業務 威潤不受疫情波及

受疫情波及，研勤科技2月合併營收年減41.57%，看好Face8人臉辨識業務有助營運回升；而主力在北美和日本市場的威潤科...

SEMI下修設備支出 半導體將緩步成長

國際半導體產業協會（SEMI）昨（10）日發布最新報告指出，受新冠肺炎疫情衝擊，再次下修今年全球晶圓廠設備支出金額，降為578億美元，年增率僅約3%，預期今年全球半導體設備將是緩步成長的一年。隨著需求遞延，明年金額將衝上660億美元，勁升14%，再創新高。

AI助陣 強化台灣防疫軟實力

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾昨（10）日出席科技部記者會表示，近年來台灣AI蓬勃發展，證明了台灣有全世界最好的軟體人才，加上科技創新，讓台灣在新冠肺炎防疫上，領先全世界。

不進台積人生GG？他喊入行血淚 網反嗆「沒人逼你留」曝下場

在台灣如果想追求高薪，除了醫生與律師之外，工程師不意外的會納入選擇，而說到工程師不外乎是科技業，理所當然的聯想到台灣科技業龍頭非台積電莫屬，每年總會傳出「台積電分紅ＯＯＯ萬」、「台積電爽領年終」的新聞，讓外頭的人爭先恐後想擠進公司，但究竟是賺夠還是沒賺夠？從台積電離職的人後來的故事呢？有網友好奇提問後，引起熱烈討論。

酒駕零容忍 研勤攜台灣代駕公司幫駕駛驗明正身

力挺酒駕零容忍政策，研勤（3632）今（10）日宣布攜手台灣代駕，運用PAPAGO!『Face8台灣臉霸人臉辨識引擎』技...

臻鼎擴海外版圖 東南亞首先考慮泰國

全球PCB龍頭臻鼎董事長沈慶芳今（10）日提到，臻鼎在全球化布局之下，除了投資台灣先豐以外，在海外生產布局都是配合客戶需...

熱門新聞

央行鬆口 做好降息準備

不進台積人生GG？他喊入行血淚 網反嗆「沒人逼你留」曝下場

楊金龍：新冠肺炎疫情比SARS嚴重 威脅全球經濟

郵輪變觀光慘業！ 謝金河：三年難翻身

口罩生產4月拚全球第二大國 經濟部擬做「防疫外交」

今年報稅增三利多 雙薪二幼兒家庭課稅門檻123.2萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。