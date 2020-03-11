蘋果春季發表會出現變數？傳AirPods對台積電減單

美國境內新冠肺炎疫情確診人數持續攀升，蘋果春季發表會時間遞延或改線上進行傳言甚囂塵上，繼外資大砍iPhone銷量預估後，法人圈再傳蘋果憂心疫情持續擴散造成經濟活動減弱，減少對台積電（2330）AirPods晶片下單預估量，從原1.2億減為9,000萬。法人指出，若疫情在3月底前獲得控制，對台積電業績影響不大。

蘋果每年3月底舉辦春季產品發表會，此期間發布的產品各有不同，市場預期今年蘋果將發佈iPhone SE 2、新iPad Pro和新一代AirPods，然而隨著新冠肺炎疫情在美國境內擴散開來，甚至歐洲員工也傳出確診病例，外媒專門關注蘋果網站Macworld引述消息人士說法，蘋果對疫情擴散影響春季產品發表活動感到擔憂，極有可能出現改變。而先前有關蘋果變更發表會時間或形式，改為線上進行早有耳聞，但均未獲得蘋果證實。

中國市場占蘋果銷售額的近15%，因大陸疫情嚴重，先前蘋果已下修本季財測，華爾街分析師更是毫不留情大砍iPhone銷量，巴克萊預期出貨量從4,400萬支下調至4080 萬支，下一季出貨量從3,600萬支調降至3,380萬支；摩根大通則從4,750萬支下修至3,950萬支。實際中國資訊通信研究院公布的最新數據顯示，蘋果2月iPhone在中國出貨量僅49.4萬支，去年同期出貨量127萬支，單月出貨量年減高達60%。

就在iPhone銷量銳減及春季發表會出現變數之下，法人圈開始擔憂一向熱銷AirPods也可能銷量出現變數，傳蘋果已對台積電AirPods晶片下單減少，從原先1.2億減為9,000萬，主因蘋果憂心疫情在全球擴散影響經濟活動間接影響銷量，及供應鏈無法完整備料組裝生產。

台積電目前先進製程的訂單滿載，客戶不會輕易取消訂單，法人預料持續受惠於5G需求帶動，尤其是手機部分今年仍可維持高成長性，若疫情能在3月底前獲得控制，預計AirPods訂單下修部分僅為短期現象，對台積電的業績影響不大。