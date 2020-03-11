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利空出盡？觀光類股指數振翅 買盤點火美食、紅馬

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
新冠肺炎衝擊觀光業，飯店、餐飲股2月營收受創深。 記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎衝擊觀光業，飯店、餐飲股2月營收受創深。 記者潘俊宏／攝影

飯店、餐飲股2月營收受創甚深，隨著各家營收陸續公告，今上市觀光類股指數大漲逾1%，盤中漲幅僅次於上市生技類股指數，頗有利空出盡的意味。美食-KY（2723）今（11）日在追價買盤推升下，盤中股價來到93元，漲幅達7%，股價暫時終止破底走勢。

另外，2月業績表現不俗的紅馬-KY早盤在買盤卡位下，差一檔攻上漲停，來到47元，股價漲勢凌厲；祭出高股息殖利率的王品股價也搭上反彈列車，盤中來到68元，漲幅近4%。

美食-KY公告2月營收13.77億元，月減25.17%，年減22.04%，並創2014年6月以來的單月新低。

美食-KY表示，中國大陸各城市在2月期間，配合防疫措施，營業門市以及時數減少，使營收衰退。其他市場，包括台灣、美國、澳洲、香港等地，雖影響輕微的多，但也有少數商圈受到旅遊限制或消費氛圍的影響，人流短暫下滑，影響2月業績表現。

美食-KY表示，中國大陸門市停業的高峰在2月上旬，中旬開始，隨著各地陸續復工，85ºC恢復營業的門市也快速增加，目前僅剩下少數門市停業，只要疫情持續受到控制，這些門市也可望盡快恢復營運。

紅馬-KY公告2月合併營收5.3億元，較去年同期成長43％，為歷史同期新高表現。成長動能主要來自於公司的故鄉納稅「Furusato 360」跨平台B2B業務推廣效益持續顯現。

過去故鄉納稅業務因納稅人的繳稅習慣，上半年為淡季，但推出B2B整合平台後，營收組成結構已逐漸調整，可逐步提高傳統淡季的營運表現，使2月故鄉納稅業務收入較去年同期大幅成長104％，鄉納稅手續費收入亦較去年同期大幅增加250％以上。

新冠肺炎疫情擴散，衝擊日本國內外旅遊影響，紅馬-KY 2月伴手禮業績較去年同期下滑10％。

紅馬-KY表示，正依照獲利結構與未來發展潛力，調整伴手禮事業內各項業務比重，如持續積極發展伴手禮電商業務，亦將觸角拓展至節慶禮品及開發新市場，待日後疫情降溫，伴手禮業務可望回溫。

新冠肺炎 觀光

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十檔業績躍進 作帳行情燒

2月營收昨（10）日全數揭曉，金像電、敦泰、至上等「上市櫃十好漢」，無論月增率、年增率或今年前二月累計營收，均齊步向上攀升，且獲法人買單進駐，這些「營收躍進」族群已躍居季底作帳的「資金押寶」重心。

高成長三族群 法人按讚

受惠於陸廠去美化效益持續顯現，功率放大器（PA）、IC設計族群2月營收年增率分別達73%、30%，表現占前二大；新產品、新業務加入營運的IC通路則以年增21%居第三位。

生醫、宅經濟、半導體 吸睛

受到新冠肺炎疫情影響，市場認為2月整體營收衰退勢在必然之中。展望第1季營收表現，法人認為，三大族群有望出線，首先是受惠疫情的生技、醫療用品股；再來是宅經濟相關的遊戲、電商通路股。

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