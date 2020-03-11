聯合再生股價反彈 盤中漲近2%

太陽能股聯合再生（3576）股價近日探底之後，出現底部放量的訊號，同時，技術面上，KD值已雙雙來到低檔區，同時，KD值也和股價出現背離，技術面上出現反彈訊號，今（11）日台股指數續跌，該股反向出現反彈表現，盤中股價漲幅約在1~2%之間，同時股價並重新站回布林軌道下緣，後市有機會進一步挑戰10日均線位置。

聯合再生能源2月營收10.9億元，較上月大幅成長58%，對於2月營收較上月營收大幅成長，該公司表示，主要是由於模組專案開始出貨及1月營業天數由於農曆春節假日影響，相較2月較低。

聯合再生也表示，近日中國供應鏈陸續復工，新冠狀肺炎疫情影響逐步趨緩，目前缺料狀況已經有所緩解，可望在第2季恢復正常。