3月底前仍有變數 連乾文：台股操作宜謹慎

大盤最大變數還是在新冠肺炎疫情發展，美股會發生熔斷代表目前投資信心很不穩定，品豐大中華投顧總經理連乾文認為，政府救市會提供煞車穩定效果，目前先看萬一關卡能否守穩及年線反壓可否克服。

3月19日美國聯準會將降息，英國央行3月26日預期降息1碼。政府救市隨著情勢演變適度調整，不會氣力一次放盡。就過去來看，美聯邦利率2007年12月4.25%，2008年金融海嘯後，3月降至2.25%，但也拖至4月降至2%，10月降至1.5%，12月降至0.5%。

在觀盤重點上，連乾文表示，3月底前公布年報都是變數，因此謹慎操作。因年報需將匯差、業外、庫存、商譽及少數股權等全提列，因此，還是會有醜媳婦見公婆。近日可留意2月營收佳概念股。